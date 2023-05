El Pajariel Bembibre ficha a la 'cañonera' estadounidense Marnelle Garraud

Como cada temporada, Embutidos Pajariel Bembibre descubre rookies estadounidenses para la Liga Femenina Endesa y el baloncesto europeo. «Es una gran virtud repetir con éxito la fórmula cada verano, aunque en muchos casos resulta imposible retener a esas jugadoras», señalaron desde el club. Con esa misma premisa llega la que será la primera americana de su proyecto para la temporada 2023-2024, Marnelle Garraud, escolta de 170 centímetros de altura que se incorpora al conjunto berciano después de jugar las últimas cinco temporadas en la Liga Universitaria de Estados Unidos (NCAA), primero con las Eagles de Boston College y la pasada campaña con las Commodores de Vandervilt.

Nacida hace casi 23 años en la localidad estadounidense de Lynn, en el estado de Massachusetts, Garraud culminó su trayectoria universitaria en Vanderbilt, donde también jugó una cara conocida de la afición berciana como Erin Whalen y la jugadora de Perfumerías Avenida Mariella Fasoula, que también jugó en Boston College, donde Garraud inició su etapa universitaria y logró varios reconocimientos en cuatro campañas antes de su traslado a la ciudad de Nashville. Allí, en su última temporada, promedió casi 14 puntos en los 31 partidos que disputó. Añadió una media superior a los 3 rebotes y 2 asistencias con unos porcentajes en tiros de campo próximos al 40%.

Con estos argumentos, Garraud se erige en una nueva apuesta importante de la dirección deportiva de la entidad bembibrense de cara a su duodécima campaña en la máxima categoría del baloncesto femenino español. Con los buenos números que presentó la última temporada, está llamada a ser importante en el juego exterior y ser referente ofensivo de un equipo que vuelve a apostar, pese a la llegada de Popi González al banquillo, por jugadoras jóvenes, con margen de mejora y sobre todo con la ambición necesaria para mejorar y ganarse un sitio en la élite del baloncesto europeo gracias al «trampolín bembibrense». ¿Será la de Lynn el enésimo acierto de la dirección deportiva?

Popi González: «Le hicimos saber que vendría con un rol importante»

Así espera que sea el míster del conjunto bembibrense, Popi González, que se mostró «contento y satisfecho» con la incorporación. «Después de hablar con ella, le hicimos saber que vendría con un rol importante», explicó el preparador de Pozoblanco, que tiene claro que «Bembibre necesita jugadoras que marquen la diferencia en anotación. Unos días puede ser en puntos y otros en generar para las compañeras», matizó el adiestrador andaluz, que añadió que «es una jugadora con buena mano que puede aportar después de bote o en tiros abiertos. También puede generar desde el bloqueo directo», rubricó.

En este sentido, anunció el coach del cuadro berciano que Garraud «es una escolta que puede echar una mano en la posición de base. En su último año ha tenido más aportación al '2', pero en Boston jugó más como directora y fue más capaz de controlar el juego», analizó el técnico cordobés, expectante porque, recordó, «no se sabe cómo va a ser la adaptación de las americanas, sobre todo siendo rookie». Espera, al respecto, que «sea positiva», aunque admitió que «habrá que tener paciencia y que se vaya adaptando en lo deportivo y en la vida. Que las compañeras ayuden», deseó.

Garraud, dispuesta a «aportar energía y liderazgo en la cancha

Por su parte, la jugadora se describe como «una anotadora que se esfuerza en defensa y puede tirar de tres. Puedo aportar energía y liderazgo en la cancha», resumió la escolta americana, que se mostró «muy emocionada» de comenzar su carrera profesional en Bembibre, con «ganas de trabajar para contribuir a su éxito. No sé mucho sobre el equipo, excepto que está mejorando para convertirse en un equipo muy competitivo en la Liga», reconoció Garraud, que se muestra «lista para competir» en un campeonato que apenas conoce. «Nunca he estado en España, pero he oído que la comida es excelente», bromeó.

Asimismo, explicó la jugadora que su primer contacto con el entrenador «fue genial. Tenemos los mismos objetivos», argumentó la estadounidense, feliz por «el papel» que González tiene pensado otorgarle. Éste, por su parte, se mostró «contento de que ella tenga ganas de mostrar el tipo de jugadora que es en una de las mejores ligas de Europa. Se interesó por la ciudad a la viene, por el equipo y el rol que va a tener», agregó el preparador pozoalbense, que espera que «sea capaz de adquirir ese rol y pueda ayudar al equipo» para que «tenga una buena temporada y ayude a conseguir el objetivo lo antes posible».