Lydia Valentín, «entristecida» porque el premio económico a los mejores halterófilos es mayor para los hombres Lydia Valentín, en una competición reciente. / ZURAB KURTSIKIDZE (EFE) «Algo no va bien», escribió la berciana en su cuenta de Twitter un día después de recibir el galardón ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Martes, 21 mayo 2019, 19:56

De la celebración a la reivindicación. La levantadora berciana Lydia Valentín recibió este lunes el trofeo de mejor halterófila del mundo en 2018, lo que ella misma calificó como el «balón de oro» de la halterofilia. Y este martes ha cambiado el tono para asegurar que, pese a estar «muy feliz» por el reconocimiento, también se siente «entristecida» tras comprobar que la recompensa económica por este galardón es inferior a la concedida para la categoría masculina.

«Estoy muy feliz por el premio que me entregaron ayer pero a la vez entristecida, porque el premio masculino obtuvo un reconocimiento económico que yo no tuve... En fin... Algo no va bien», escribió la de Camponaraya en su cuenta de Twitter.

Valentín obtuvo 13.000 votos para proclamarse ganadora del galardón, por delante de la china Kuo Hsing-Chun y la rusa Tatiana Kashirina. Este es el segundo galardón de mejor halterófila del mundo de Lydia Valentín, que reeditó su corona mundial tras haberla logrado en 2017. El premio en categoría masculina fue para el georgiano Lasha Talakhadze.