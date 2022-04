Lydia Valentín: «Siempre he sido leal a los valores del deporte»

La haltera berciana Lidia Valentín ha presentado su libro 'El peso de la gloria' en la sede del Comité Olímpico Español, en Madrid.

La triple medallista olímpica de halterofilia y campeona en Londres 2012 se ha mostrado «orgullosa y afortunada»por poder presentar este libro que espera que «pueda servir de inspiración a quienes se inicien en el largo camino de la competición», ha señala la leonesa.

Un acto en el que ha estado acompañado del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco quien ha avalado la figura de esta deportista.

Repaso a su carrera

'El peso de la gloria' es un libro escrito por ella que repasa su carrera mostrando su lado más personal desde sus primeros años hasta sus grandes triunfos como deportista. «No me puedo sentir más afortunada, sobre todo después de escribir este libro, que me ha permitido conocerme mejor y pasar a limpio algunas reflexiones que espero puedan servir de inspiración a quienes hayan decidido emprender el largo camino de la alta competición»

Un relato en el que narra sus recuerdos de infancia. «Cuando era pequeña y estaba en las instalaciones de Camponaraya hubo una persona, Isaac Álvarez, que me descubrió. Fue mi primer entrenador y supo ver de niña ese talento que tenía un físico portentoso y una buena actitud para este deporte», ha explicado en un pequeño repaso de su vida en la que se le notaba la emoción en sus rostro.

Dopaje

Otro de los aspectos que no podía faltar fue los escándalos de dopaje que propiciaron que ganara en bronce en los Juegos de Pekin. Algo que le volvió a pasar en Londres 2012. «Me enteré de todo el escándalo justo antes de ir a Río, en 2016, en el momento en que tenía que estar centrada en otra cosa. Hubo sentimientos encontrados. Sabía que esa medalla es mía. Estuve feliz y contenta porque se destapó todo. Pensé que ya podía dormir tranquila porque nadie me iba a quitar esa medalla. He sido leal a los valores del deporte y a mis valores y por eso estoy orgullosa«, afirmó Valentín.

El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, no se ha querido perder la presentación del libro estando presente en la sede del Comité Olímpico Español de Madrid.