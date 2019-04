Héctor Yebra aspira a altas cotas en el Campeonato de España de Superbikes Héctor Yebra afronta una nueva temporada. Los días 13 y 14 de abril el berciano disputará en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto la primera carrera de un calendario de 9 pruebas hasta el próximo mes de noviembre ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Jueves, 4 abril 2019, 21:09

El piloto berciano Héctor Yebra representa, un año más, a la comunidad autónoma de Castilla y León en el Campeonato de España de Superbikes ESBK (antiguo Campeonato de España d Velocidad), que arranca los días 13 y 14 de abril con la primera prueba en el circuito de Jerez.

La temporada se prolongará hasta el próximo mes de noviembre con carreras en el Circuit d Barcelona-Catalunya, Circuit Ricardo Tormo, Circuito Motorland Aragón, Circuito de Albacete Circuito de Navarra y, como cierre, de nuevo en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

Yebra afronta su último año en la categoría Premoto3 con la experiencia y aval de la temporada anterior en que cosechó unos excelentes resultados que le permitieron terminar en la parte media alta de la clasificación general. Además, con una visión más específica, logró varias posiciones muy buenas en carreras como en Montmeló o Navarra, ambas en séptima plaza, o haber terminado las carreras, como norma general, en el tan codiciado 'top ten'.

El equipo no tiene dudas y considera que las expectativas para este año en el ESBK son realistas, y no pueden ser otras que luchar por las posiciones de cabeza en su categoría. No en vano, la evolución de Héctor Yebra desde su debut en la competición nacional (en la temporada 2017) ha ido en una progresión continua. Aquel año, en la denominada Copa de Promoción de Jóvenes Pilotos Hawkers Cup, Yebra dio un paso importante que le permitió conocer y tomar contacto con la rivalidad y la dureza de estas pruebas, en las que participan los pilotos que despuntan no sólo en España sino también en otras partes del mundo.

El año pasado se estrenó en la categoría Premoto3, considerada por la Federación como la 'categoría reina' del motociclismo de base (previa a la categoría Moto3), en la que participaron 25 pilotos. Héctor Yebra concluyó en una magnífica undécima posición, con el infortunio de dos caídas que frenaron la escalada y que obstaculizaron una posición mucho más alta.

El piloto de Bembibre ha ido madurando año tras año, como también lo ha hecho la escudería propia que le da cobijo en el Campeonato Nacional, HY Competición, adaptándose plenamente a las exigencias año tras año.

En esta temporada se espera una participación de entre 20 y 25 pilotos de muy variadas nacionalidades (el año pasado se contaron hasta 28 países en las diferentes categorías del Campeonato de España de Velocidad). Héctor Yebra es el único piloto de su categoría que representa a la comunidad autónoma de Castilla y León así como también el único del Noroeste peninsular.

Termina la pretemporada

La pretemporada finalizó oficialmente con el último entrenamiento en el circuito de Los Arcos, en Navarra, los días 23 y 24 de marzo. Una pretemporada más reducida de lo habitual por la climatología o por el tiempo material para desplazarse por los diferentes circuitos, pero que ha permitido poner a prueba su destreza y evolución en el pilotaje.

El equipo ha percibido muy buenas sensaciones durante estos últimos meses por la progresión de Yebra en pista, reduciendo tiempos gracias a su experiencia como piloto.

A sus 14 años, «Héctor se ve más fuerte, seguro y experimentado encima de la moto», destaca el equipo HY Competición, «gracias a la experiencia, que es un grado, y también la experiencia del equipo».

La importancia de los patrocinadores

La participación en una prueba de esta naturaleza, que implica un elevado coste por ponerse en pista, coste de entrenamientos y los numerosos desplazamientos por los diferentes circuitos, hace imprescindible la implicación de los patrocinadores que apoyan la progresión de Héctor Yebra en el motociclismo nacional.

El equipo, consciente de su importancia, ha querido agradecer expresamente el apoyo recibido desde el primer momento. Asimismo, sigue buscando apoyo económico de los sponsors para asegurar futuro más allá de la temporada vigente.