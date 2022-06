Embutidos Pajariel Bembibre apuesta por el sacrificio y la ambición de Laia Moya

Embutidos Pajariel Bembibre ha sellado el primer fichaje para la temporada 2022-2023, undécima de la entidad en Liga Femenina Endesa. Laia Moya, ala-pívot de 21 años y 186 centímetros de altura, se incorpora al conjunto berciano después de su paso, el pasado curso, por el Hierros Díaz Extremadura Miralvalle en Liga Femenina Challenge. Formada en su Rosas natal, debutó en la segunda categoría con el GEiEG Girona, donde estuvo dos temporadas y llegó a coincidir con la exjugadora rojilla Laura Méndez. Disputó seis encuentros en la temporada 2018-2019 con el SPAR Girona en la máxima categoría.

Después de dos temporadas con bastante protagonismo y buenos números en el filial del conjunto gerundense, la ala-pívot rosense no pudo evitar el descenso del cuadro placentino a la Liga Femenina 2. Moya fue, no obstante, una de las mejores jugadoras del cuadro extremeño, promediando más de 6 puntos y cerca de 3 rebotes por partido. En la temporada 2018-2019 debutó –e incluso participó en un total de 6 encuentros– en la máxima categoría con SPAR Girona, que acabó proclamándonse campeón de Liga Femenina Endesa y con el que tuvo una presencia testimonial en la Eurocup Women.

Internacional en categorías de formación, Moya fue una habitual en combinados de 5x5 y 3x3. De hecho, fue campeona de Europa U18 3x3 en Georgia en 2019 compartiendo selección con Laura Méndez. Un año antes participó en el Mundial U17 en Bielorrusia, aunque su estreno internacional fue en 2017 con la U16 en el Europeo de Francia. En 2021 estuvo en los Women's European Challengers con la U20 para concluir la etapa formativa de una generación en la que coincidió, entre otras, con Raquel Carrera, Helena Pueyo o Nerea Hermosa. Se formó en el Club Bàsquet Roses antes de llegar a Girona, donde participó en varios campeonatos de España. También los disputó con la selección de Cataluña, con la que fue campeona en las categorías infantil y cadete.

«Es una jugadora del perfil de muchas jugadoras que hemos fichado»

Su nuevo entrenador, Pepe Vázquez, la describe como «una jugadora versátil que puede jugar al 3 y de falso 4. Es internacional en distintas categorías del combinado nacional, por lo que atesora unas vivencias y experiencias de alto nivel», agrega el preparador gallego, consciente de que «es una jugadora del perfil de muchas jugadoras que hemos fichado a lo largo de los últimos años: joven, con margen de mejora, con ganas de trabajar y mejorar y con ambición. Debe seguir creciendo como jugadora y puliendo muchas cosas», puntualiza.

El adiestrador de la escuadra rojilla asegura, eso sí, que «tengo buenas referencias de ella, tanto personales como por su ética de trabajo. Es una jugadora que abre bien el campo, con buen tiro exterior y con capacidad para bajar el balón al suelo y jugar de cara y ser agresiva en defensa», analiza Pepe Vázquez, que insiste en que «viene con ganas e ilusión, sobre todo con ganas de aprender y crecer como jugadora. Lo más importante para ella es partir del día a día y mejorar en cada entrenamiento para mostrar su nivel con sus compañeras y aprovechar cada oportunidad», rubrica.

«Las cosas me pueden salir mejor o peor, pero siempre doy mi 100%»

Por su parte, la jugadora reconoce que la primera impresión de Pepe Vázquez «ha sido muy buena. Me han dicho que exige mucho, pero es algo que me gusta y me motiva», afirma la ala-pívot catalana, contenta por llegar a «un club familiar, en el que las personas que lo forman hacen todo lo posible para que las jugadoras nos sintamos a gusto. También es un sitio en el que las jugadoras jóvenes podemos crecer y hacernos un hueco en una competición cada vez más profesional y exigente», argumenta Moya, que recuerda que «debuté en SPAR Girona siendo júnior, pero nunca he formado parte al 100% de una plantilla de Liga Femenina Endesa».

En este sentido, se ve como «una jugadora con ganas de aprender y seguir creciendo. Sobre todo, aportaré sacrificio y ganas, trataré de ayudar en todo lo que el equipo necesite», adelanta Moya, que se describe como «una jugadora interior a pesar de que la temporada pasada jugué al 3 para poder acabar siendo una 4 abierta. Zurda, que pelea los rebotes y puede atacar tanto de espaldas como de cara», analiza la nueva jugadora del cuadro berciano, que reitera que «me adaptaré como siempre a base de trabajo, sacrificio y haciendo todo lo que me pida Pepe [Vázquez]. Las cosas me pueden salir mejor o peor, pero siempre doy mi 100%», concluye.