Hockey El Club Hockey Bembibre inicia la pretemporada pensando en su debut en la Liga OK Plata El conjunto berciano disputará un amistoso este miércoles ante el Raxoi Hockey Club

El Bembibre Hockey Club arrancó la pretemporada con vistas a la temporada en Liga Ok Plata.

Las de Carlos Figueroa, con jornadas de entrenamientos físicos en el Estadio de la Devesa, junto con los de pista en el Pabellón 'Patarita', van adquiriendo el estado de forma que requiere la etapa liguera, que arrancará en el próximo mes de octubre.

Este miércoles, de hecho, jugarán un partido amistoso ante las compostelanas del Raxoi Hockey Club en Bembibre a las 19:00 horas.

Más de 100 socios

El club bembibrense que ya cuenta con más de un centenar de socios, lleva un verano bastante movido, saliendo a las poblaciones contiguas a promocionar el deporte y el propio estamento.

Con un éxito en todas las salidas, desde el club se prevé un aumento exponencial de la cantera que a buen seguro, alimentará en el futuro al primer equipo. Por ello, te invitamos a ver en vivo y en directo a nuestras jugadoras, la entrada será gratuita.

Además, recordamos que durante las fiestas del Cristo, aquí en Bembibre, aparte del partido amistoso, el club ha dispuesto dos jornadas de acercamiento al deporte sobre patines, a cualquier aficionado que por motivos del tiempo, se desplazan al Pabellón «Patarita», los días 14 y 15 a las once de la mañana. No te lo pierdas, no os lo perdáis !!