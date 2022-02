El Club de Ajedrez Alzheimer Bierzo copa los primeros puestos del torneo provincial por edades

Las instalaciones de la asociación Alzheimer Bierzo en Ponferrada acogieron el pasado domingo el Torneo Provincial de Ajedrez por edades 2022, en el que alumnos de la escuela municipal de este deporte y miembros del Club Alzheimer Bierzo coparon los principales puestos.

En ese sentido, Enmanuel González fue el campeón sub 10, Heriberto Rubial campeón sub 14, Damián Lorenzo campeón sub 16 y Carmen Menéndez campeona sub 16 y sub 18.

Los encargados de entregar los trofeos fueron el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Ponferrada, Iván Castrillo, y los ediles del PRB en el Consistorio, Tarsicio Carballo y María Arias, a los que el club de ajedrez agradeció «su apoyo e interés por este gran deporte»