El Bembibre HC viaja a Alicante con el ascenso en el bolsillo

El Bembibre HC visita este sábado la pista alicantina del Patín Raspeig, con el que se enfrentará a las 12:00 horas. El equipo gualdinegro actualmente ocupa la novena posición. Las Águilas ya son equipo de Ok Liga Iberdrola, al empatar en el partido aplazado de la vigésima primera jornada los equipo asturianos de Patinalón y Pola de Lena. Un éxito incontestable y asombroso dado el corto espacio de tiempo de historia del club.

El Raspeig acumula siete victorias y tres empates como saldo positivo en veintiuna jornadas. En el choque jugado en Bembibre, las de Carlos Figueroa vencieron por 4-1 a las de Jaume Arche, en un partido nada fácil, jugado en la novena jornada de liga. Ahora toca viajar a una pista de madera y nada conocida para las bercianas, que deben aprender a jugar sin su referencia en el juego, dado que Pía Sarmiento, sigue con el cabestrillo en su brazo. Ahora sin la presión de lograr el ascenso, los nervios deberán pasar a un segundo plano para volver a jugar con señas de identidad propias y lograr un triunfo en Alicante.

Figueroa tiene claro que «el Raspeig es un equipo que empezó muy fuerte pero ha perdido fuelle». No obstante, ve como su portera argentina «cierra bien atrás, aunque tampoco es que marquen muchos goles pero es consistente».

Reconoce que el conjunto del Bierzo Alto va con la duda de como superar la ausencia de Pía, que ya vio el pasado sábado como les crearon muchas dificultades. «Debemos trabajar mucho para aprovechar lo mejor de cada jugadora», señaló.

A juicio del míster, el problema es que los entrenamientos no están siendo completos «y eso va a ser un lastre en el partido, porque no podemos trabajar otras alternativas». No obstante asegura que el equipo afronta el partido «con moral y ganas» teniendo en cuenta que «está bien defensivamente y lo único que nos falta es afinar un par de cosas en ataque y que la pelota entre».

Valora que el Patín Raspeig« juega a lo seguro porque siempre dejan a dos jugadoras atrás para evitar contraataques, aguantan bien la bola y muestran seguridad en su sistema. También tienen buenas contras que pueden hacernos mucho daño». A pesar de ello respalda su «confianza plena en mis jugadoras» convencido de que «superaremos la ausencia de Pía».