Anna Palma confía en el proyecto del Embutidos Pajariel y renueva una temporada más

Después de confirmar la continuidad de Pepe Vázquez y Diego García como cabezas visibles de su cuerpo técnico, Embutidos Pajariel Bembibre ha trabajado en las renovaciones del plantel del último curso y ha sido Anna Palma la primera jugadora que ha aceptado ampliar su contrato de cara a la temporada 2022-2023.

De esta forma, la alero catalana, que cumplirá su tercer curso consecutivo en el club del Bierzo Alto, se convierte, como ya sucediera en 2020 y 2021, en la primera pieza del nuevo proyecto berciano de cara a su undécima campaña consecutiva en la Liga Femenina Endesa.

Sobre esta renovación, el técnico del Embutidos Pajariel Bembibre, Pepe Vázquez, asegura sentirse «muy contento y muy feliz» porque «es una jugadora que desde que la quise traer a Bembibre e incluso un año antes de conseguir su incorporación siempre me convenció. Goza de mi confianza dentro y fuera de la pista, para mí siempre ha sido importante», recalca el preparador gallego, que recuerda que «la pasada campaña fue la capitana. Sólo puedo estar orgulloso de estas dos temporadas», precisa el adiestrador compostelano, que considera que Palma «ha demostrado, pese a los altibajos habituales de una jugadora joven, que es de esta Liga y que tiene margen de progresión».

Palma, por su parte, ha valorado positivamente para renovar la posibilidad de «seguir mejorando y planteando distintos objetivos a las temporadas anteriores. Que me sienta más segura en otras facetas del juego que necesito mejorar», remacha la jugadora leridana, consciente de que aún está en proceso formativo porque, reconoce, «mi evolución no es un proceso rápido. Es importante continuar en Bembibre para culminar mi proceso evolutivo, ya que tener minutos ayuda», enfatiza la alero del cuadro berciano, que aclara, eso sí, que «a veces puedes tener minutos y no verte en el juego, no encajar».

Casi 'centenaria' en la LF Endesa

Internacional en categorías de formación, Palma participó en 2019 en el Mundial U19 celebrado en Tailandia y en el que la exterior catalana se colgó la medalla de bronce junto a dos jugadoras, Nerea Hermosa y Lola Pendande, incluidas en la última convocatoria de la absoluta. También participó en 2015 en el Europeo U16 celebrado en Portugal junto a jugadoras jóvenes pero ya destacadas y con una trayectoria en la Liga Femenina Endesa como Alba Prieto, Aina Ayuso o Natalia Rodríguez.

Pese a tener aún 22 años recién cumplidos, la alero ilerdense de 185 centímetros de estatura tiene amplia experiencia en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional, llegando a disputar incluso Eurocup Women, la Copa de la Reina y los playoffs por el título con Cadí La Seu, su anterior equipo. Después de empezar a jugar al baloncesto en su localidad natal, La Seu d'Urgell, pasó por Segle XXI durante tres temporadas antes de dar el salto a la máxima categoría, donde acumula cerca de 100 partidos.

59 de ellos los ha disputado en las filas bembibrenses, donde se ha convertido en una jugadora de la confianza absoluta de Pepe Vázquez. De hecho, pese a su juventud, la pasada campaña fue una de las que tuvo más minutos en pista –más de 21 de media– gracias a sus incuestionables virtudes defensivas. Con un promedio de casi 4 puntos por partido, su mayor trabajo fue en el plano defensivo, donde añadió más de 3 rebotes y una aportación en intangibles que trasciende lo reflejado en las estadísticas.

«Hace muchas cosas que no reflejan las estadísticas»

En este sentido, Vázquez destaca que «hace muchas cosas que para un entrenador son vitales. Defensiva y tácticamente siempre es de las mejores, ayuda a jugar al equipo, nunca se equivoca en los sistemas, siempre juega dentro de las normas del equipo», enumera el técnico, que asegura que «trataremos de que siga mejorando. Es querida porque la afición valora su trabajo», agrega el preparador gallego, que cree que «la próxima temporada seguirá dando pasos al frente porque es muy trabajadora y es consciente de lo que tiene que mejorar. Progresará más cuando confíe en lo que puede hacer bien», apostilla.

Por su parte, Palma espera «dar un paso adelante en ataque. Mi punto fuerte es la defensa, pero es ahí donde debo incidir para completar mi evolución», reconoce la exterior catalana, consciente de que la próxima «será una competición en la que no será fácil ganar si no haces cuarenta minutos buenos. Es importante que suba el nivel de exigencia de la Liga Femenina Endesa y de los equipos», resalta la capitana del conjunto berciano, que insiste en la idea de que «será una liga complicada como estos años. Toca buscar alternativas y reinventarse si se quiere seguir en ella», certifica.