Las Águilas reciben a un desconfiado HC Coruña

El Bembibre Hockey Club recibe éste sábado al HC Coruña, en el Bembibre Arena a las 13.00 horas. Cuarta jornada de la Ok Liga Iberdrola con un equipo, el visitante, que llega con el mal recuerdo del partido jugado en Gijón, contra las bercianas, que se saldó con victoria para las Águilas en la tanda de penaltis. Las gallegas ocupan la cuarta plaza de la clasificación, con dos victorias y una derrota, sumando seis puntos.

Las del Bierzo Alto, llegan al encuentro con un punto tras el empate conseguido en Manlleu. Punto que supo agridulce al empatar las catalanas a dos minutos del final del partido. El Bembibre está con la moral alta después de ver su juego en las tres últimas jornadas, que aunque solo sumen ese punto, ven que pueden competir y disputar cualquier partido ante cualquier rival. Con la duda de Icía Brea, con molestias en su codo, llega un partido que puede detonar el juego de las Águilas que quieren conocer el sabor de un triunfo que llegará más pronto que tarde. El encuentro será retransmitido por el canal temático Teledeporte de TVE.

«Será un partido complicado»

El entrenador del Bembibre Hockey Club, Carlos Figueroa, asegura que HC Coruña es un rival al que ya se enfrentaron en pretemporada «y nos puso las cosas muy difíciles en el Trofeo de la Manzana, aunque luego ganáramos por penaltis». Recono que «es un equipo muy parecido al nuestro, con una gran portera y con un conjunto mucho más rodado que el nuestro en la Ok».

Figueroa destaca que las del Bierzo Alto se enfrentan al choque en un buen momento y con todo el ánimo. «Nuestra moral después del empate ante el Manlleu es alta y vamos a ver si somos capaces de ser competitivas en nuestra pista. A ver si empezamos a crear más peligro, en conseguir llegar a portería y marcar gol, ya que el otro día si lo conseguimos. Será un partido complicado, el que piense lo contrario por ganar en pretemporada está muy confundido. Todos los rivales que tenemos hasta la séptima jornada son muy difíciles», señaló. Del Coruña destaca a su portera que «es muy buena» y también a su jugadora asturiana, Alba Garrote, «que año tras año, ha ido cada vez a más, siendo una realidad ahora. Muy rápida y con mucho gol».

Pesimismo sobre Brea

Sobre Icía Brea, el entrenador del Bembibre Hockey Club es «muy pesimista». «El problema que tiene es muy difícil de solucionar en poco tiempo. No es una lesión normal, es una lesión que le produce un calambre a la hora de chutar o recibir la bola. Me imagino que es una inflamación que tiene en el brazo, siendo complicado de solucionar, a no ser que sea con tiempo o con escayola. Yo ya lo sufrí cuando era jugador y fue una de las lesiones que más me transtocó mi trabajo, porque a pesar de querer entrenar, se reproduce la negliación y se hace complicado participar en cualquier entrenamiento. Ahora hay que darle descanso porque no hay otra solución», explicó.

A pesar de ello, el míster reconoce que la plantilla «está con la moral fuerte aunque yo intento huir del exceso y de la euforia, de que pensemos que hemos hecho todo. No es así, hemos dado un paso y hay que seguir siendo humildes y competir en cada encuentro. Siempre les digo que cuando lleguemos al final de la liga, veremos los puntos que tenemos y nos iremos dando cuenta de que cada partido es una historia diferente y que hay que ir paso a paso. Si ganamos el sábado será fenomenal, si no pues hay que seguir trabajando».