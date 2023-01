Las águilas ponen en juego su liderato,/

El Bembibre H.C recibe éste sábado al H.C. Raxoi de Santiago de Compostela, en el Manuel Marqués B, a las 16:30 horas. El partido corresponde a la undécima jornada de la Ok Plata Liga Femenina y llega después de la derrota en Alcobendas. Las Águilas perdieron por falta de paciencia y no madurar las jugadas, como había sido habitual hasta el sábado pasado. Víctimas de su propia inercia o ansia ganadora, no finalizaron bien las jugadas en equipo, que es la principal premisa del Carlos Figueroa. El Raxoi muestra siempre esas maneras, sin grandes individualidades y enlazando siempre el juego ofensivo, buscando el hueco con paciencia para poder disparar a portería con garantías. Las compostelanas ocupan la cuarta posición en la competición con siete victorias en diez jornadas.

Estas fueron las declaraciones de Carlos Figueroa: «El Raxoi es un equipo muy serio y ordenado, ya nos enfrentamos en pretemporada, y ya vimos lo que nos costó vencerlas (3-0), en un partido muy igualado. Quizás su punto fuerte sea su forma de jugar en bloque, compactas y con una excelente defensa. Es difícil batir a su portera por ese motivo. Será un duelo interesante, difícil y en el que imponga su ritmo, será el que logre vencer. Nuestras jugadoras han seguido trabajando y corrigiendo los errores que tuvimos en Alcobendas. Visionamos el vídeo y fueron momentos de juego que perdimos la concentración y quisimos meter un gol ganador sin haber preparado ni siquiera la jugada. Debemos volver a nuestro juego, dominar y ser efectivas en el tramo final de las jugadas. Centrarnos en buscar a la compañera mejor situada y garantizar un mínimo defensivo. Con retomar nuestra identidad, tendremos mucho ganado».