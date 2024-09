Xoel López se sube al escenario del Musicamino en sustitución de Dorian

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 13 de septiembre 2024, 18:17 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Xoel López, uno de los artistas musicales más solventes y representativos de la escena musical, sustituirá en la cabeza de cartel al grupo Dorian en el festival Musicamino que se celebra en Villafranca del Bierzo los días 27, 28 y 29 de septiembre.

Motivos ajenos a la organización del festival han llevado a Dorian a renunciar a su participación en el Musicamino, razones que exponen desde la productora del grupo, IntroMúsica, en un comunicado público. «Lamentamos comunicar que por temas de calendario, Dorian no podrá asistir finalmente al Musicamino Fest 2024, pero os confirmamos que están encantados de tocar el año que viene presentando su nuevo álbum 'Futuros Imposible' que saldrá a la luz el próximo mes de octubre.

Con esta nueva incorporación de Xoel López, el festival añade a su cartel a un músico de primera línea con una trayectoria de más de 20 años de éxitos en los escenarios marcados por una música definida por la autenticidad y la libertad creativa.

La amplia historia musical de este artista se dibuja desde que era un joven que cantaba en inglés en la coruñesa Elephant Band, pasando por la ya mítica y exitosa Deluxe hasta ser reconocido como Mejor Artista Nacional en los Premios de la Música Independiente de 2013 cantando en su nombre propio por vez primera con Atlántico (Esmerarte, 2012), fruto de varios años recorriendo Latinoamérica, de los que también se desprende su proyecto 'La Caravana Americana', en el que cuenta con la colaboración de músicos de buena parte de Latinoamérica y Estados Unidos.

Música y catas

De esta forma, el cartel del Musicamino queda conformado con la participación el viernes 27 de Apartamentos Acapulco, La Habitación Roja, Xoel López y Rapariga DJ en el escenario Estrella Galicia y con Sr Rock & Roll y Fetén Fetén en el escenario Musicavino Valcarce. El sábado 28 de septiembre el cartel musical lo ocuparán en el Escenario Estrella Galicia los grupos Colectivo Panamera, Muchachito Bombo Infierno, Catalina Grande Piñón Pequeño y Me Fritos and The Gimme Chetos, mientras que el escenario Musicavino Valcarce será para Sr Rock & Roll y Mazu and The Rokkens. El domingo 29 se reserva para distintas actividades para toda la familia en el ferial del festival.

Las catas musicales dirigidas por reconocidos enólogos, el ferial Musicavino, la oferta de foodtrucks, los foros del Camino de Santiago y el espacio Musicaniños completan la variada e intensa actividad de la presente edición de este evento.

Autobuses gratuitos

Musicamino será un festival accesible para todas las personas y seguro para las mujeres con la instalación de un Punto Violeta. Además, se facilitará el traslado al festival con autobuses gratuitos (acceso con la entrada al festival) que saldrán desde Ponferrada (Estadio del Toralín) y haran paradas en Camponaraya (parada de la Plaza), Cacabelos (parada de autobuses) y Villafranca (Jardín de la Alameda). La salida desde Ponferrada será a las 18 horas el viernes 27 y el sábado 29 de septiembre con vuelta desde Villafranca con las mismas paradas al finalizar el evento.

Los abonos para todo el festival y para las entradas de día están a la venta en la web musicamino.com.