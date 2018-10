Villafranca pide la protección del supuesto menhir y que se incluya en las listas de patrimonio Imagen del supuesto menhir localizado en Tejeira. El consistorio promoverá un convenio colaborativo con las distintas administraciones y entidades educativas para profundizar en su estudio ELBIERZONOTICIAS Villafranca del Bierzo Martes, 9 octubre 2018, 18:22

El pleno del Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo celebrado el pasado 3 de octubre aprobó por unanimidad una moción presentada por el Grupo Municipal Socialista con respecto al supuesto menhir hallado en Tejeira.

De este modo, el consistorio promoverá la creación de un convenio de colaboración con la Universidad de Valladolid, la Junta, la Diputación, el Consejo Comarcal y otras administraciones para profundizar en su estudio y también en el del resto del paraje.

Además, Villafranca pedirá al Gobierno autonómico y al resto de instituciones que protejan esta «piedra sagrada» y la incluyan en las listas de patrimonio oficial una vez se profundice la investigación sobre sus características y orígenes.

Cabe recordar que fue Guillermo Calonge, profesor de Geografía Física de la Universidad de Valladolid el que dio a conocer el descubrimiento de este supuesto menhir en las inmediaciones de la pedanía de Tejeira. Calonge calificó esta piedra de «muy singular», ya que, a su juicio, incluía grabados zoomórficos y antropomórficos esculpidos en la piedra. En la misma línea, el estudiante de Historia y colaborador del proyecto, Ernesto Pérez, recalcó que «no es un menhir convencional» y destacó la presencia de estos «elementos artísticos».

Con todo ello, desde el PSOE creen que este hallazgo «puede favorecer turísticamente estas zonas rurales y generar la curiosidad y el estudio de estos vestigios del pasado provocando toda una cadena de acontecimientos que favorezcan el futuro de los habitantes de Tejeira, Porcarizas, Villar de Acero y del municipio en general».

La Junta considera que no se trata de un menhir

El servicio arqueológico territorial de la Junta de Castilla y León ha realizado ya un primer informe sobre esta piedra hallada en Tejeira y determina que no se trata de un menhir puesto que no hay indicios de talla ni grafismos. Además, en imágenes aéreas de los años 70 no se observa la existencia de esta piedra, según informa Radio Bierzo.

Aún así, el Gobierno autonómico no se ha cerrado a la posibilidad de que aparezcan nuevas pruebas que cambien el criterio.