«Ver y fotografiar lugares abandonados es una cosa que engancha»

Víctor Olano es de Ponferrada. Nació hace 46 años y recuerda que los lugares abandonados le llamaron la atención desde siempre, desde que era pequeño. Así, con esa curiosidad y su afición por la fotografía nació El Bierzo Perdido, donde sube a las redes sociales imágenes de lugares abandonados de la comarca y también de fuera de ella.

«Son lugares que te transmiten muchas sensaciones, te hacen pensar en la vida que hubo allí, en cómo sería. O en las fábricas, cómo sería el trabajo que hacían donde había cientos de personas trabajando. Son lugares que te dan muchas sensaciones y te hacen ser cada vez más curioso con ellos, que te llaman más la atención», asegura este operador informático afincado en Bembibre.

Fue durante la época del covid cuando potenció esta afición, «como no podíamos quedar con gente en esa época en la que podíamos empezar a salir, fue lo que me dediqué a hacer. Desde ese momento cogí carrera y ya no paré, le cogí el gusto».

Para localizar los diferentes lugares Víctor realiza previamente mucha labor de investigación, con aplicaciones de mapas, sobre todo para los sitios más recónditos o desconocidos, porque «lo que son las fábricas, las minas y demás eso lo conoce todo el mundo en el Bierzo». También le funciona el contacto directo con la gente, «me escriben y me dicen puedes ir a este sitio que conozco de mi pueblo o a este otro». Y es que una vez que empezó a moverlo por redes y se empezó a hacer más conocido, «la gente de los pueblos me dicen ubicaciones, lugares».

Una vez allí, «tampoco te puedes meter en cualquier sitio», por lo que previamente pregunta a los lugareños porque «si te ven meterte igual pueden desconfiar y pensar que vas a hacer otra cosa». Otras veces son ellos mismos los que le indican donde puede entrar, «entra ahí que esos llevan 20 años en Barcelona y no van a volver, no les va a importar», recuerda con humor. «Una vez que saben lo que haces te invitan, incluso a cenar, en un pueblo en el que vive poca gente les hace ilusión que vayas a ver el sitio», añade Víctor que reconoce que aunque el Bierzo está muy abandonado «tenemos ese sentimiento berciano y a la gente le gusta enseñar sus sitios aunque estén cayéndose o queden ellos solos viviendo».

Imágenes de lugares abandonados capturadas por Víctor Olano.

De la vida al abandono

Casas, casonas, fábricas, minas, herrerías, clubs de alterne... lugares que antes tuvieron mucha vida y que ahora están completamente abandonados son los protagonistas de las fotografías y vídeos de Víctor Olano que, además, incluye imágenes aéreas hechas con dron, que al principio utilizaba para localizar sitios, sobre todo en el monte.

Y de entre los cientos de lugares que Víctor Olano ha visto, tanto dentro como fuera del Bierzo, el que más le ha sorprendido ha sido Cerezal de Tremor, en Torre del Bierzo. «Es un lugar que tiene muchísima historia, al parecer en la Edad Media fue uno de los pueblos más importantes de la zona, tenía dos hospitales, el Camino de Santiago antiguo pasaba por allí, tiene todavía cosas romanas, un convento. Que haya tenido todo eso y hoy en día que no haya nadie allí me llama la atención», asegura.

Hasta hace unos cuatro años había una familia que iba los fines de semana, «fueron los últimos» y desde entonces está deshabitado, aunque para Víctor es una lugar «espectacular», un pueblo «con dos partes, en una cuesta todavía están las marcas de los pases de carros antiguos, es un lugar que piensas lo importante que fue. La primera mina de carbón de Léon la hicieron allí, es un sitio que tiene muchísimas historia para haber quedado abandonado, me sorprendió muchísimo» y le resulta curioso que ni llegaran a hacer calles.

Toda una comunidad

Pero este ponferradino no está solo en esta afición. Existe toda una comunidad, «lo llaman urbes», que se dedica a ello y es que «ver y fotografiar lugares abandonados es una cosa que engancha». Contactan a través de las redes «y aquí ya ha venido gente de fuera a visitarme, gente de León con la que hemos hecho cosas».

Además, no todo vale en esta comunidad. «Solo entramos en sitios en los que se pueda acceder con facilidad, es una pequeña norma que tenemos todos para ser un poco respetuosos con los lugares», incide Víctor, que añade que no entran en sitios difíciles. «Lugares abiertos, con buen acceso, sí que es cierto que a veces puedes saltar un muro si es una fábrica y lleva mucho tiempo abandonado, pero no ponerse en peligro».

Y es que ya muchas veces es peligroso solo verlo porque muchas edificaciones están medio derruidas. Por lo que «hay que pensarlo bien y a veces no entrar, no se puede ir a lo loco con estas cosas», concluye.