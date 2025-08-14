leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de las casas del pueblo de Voces (Borrenes). Susana Lago

Los vecinos de Voces vuelven a casa: «Es una amarga alegría estar aquí»

El último pueblo realojado como consecuencia del incendio de Yeres ha sido desconfinado tras un voraz incendio que se inició el sábado 9 de agosto

Álvaro Pérez

Ponferrada

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:05

Tras cuatro días desalojados y seis de sufrimiento por el incendio de Yeres, los vecinos de Voces han podido dormir esta noche en sus casas. Alrededor de 15 vecinos de este pueblo habían tenido que abandonar sus hogares junto con los de los pueblos de Carucedo, Médulas y Orellán. Pero han sido estos los últimos en poder regresar.

«La imagen desde aquí es dantesca, vemos todo Orellán calcinado», explica Susana Lago, una de las vecinas de la localidad enmarcada en la comarca del Bierzo. El golpe de realidad tras el paso de las llamas por la zona es muy duro, a pesar de no haber sufrido daños en viviendas, según confirmó Lago. «No ha habido ningún daño material, lo que es el núcleo urbano está perfectamente».

Paisaje posterior desde el mirador de Orellán, con el pueblo de Voces y pico Ferradillo al fondo. Imagen de 2012. Eduardo Margareto

El fuego sigue activo lejos del pueblo, pero la preocupación por la situación de la comarca sigue conviviendo junto a los vecinos. «Hemos pasado la noche vigilando desde el campanario, porque quedaba un poco en la Peña de Ferradillo», añade.

«El incendio ha quedado en un perímetro bastante lejano». Por otro lado, la pena y la desolación son protagonistas respecto al paisaje vecino. «Desde Orellán nos ven a nosotros y nosotros vemos a Orellán».

Las vistas desde la aldea de Voces son muy impactantes, «Nosotros ahora vemos todo negro, todo calcinado, queda una pequeña masa verde de castaños por encima del pueblo de Orellán pero lo demás parece salido de una auténtica guerra».

Se han unido los dos incendios

El incendio de Yeres y el de Llamas de Cabrera se han unido y han dificultado las labores de extinción a los numerosos efectivos de la Brif de Tabuyo desplegados en la zona, que han trabajado durante toda la madrugada en el sector del Morredero y Cabeza de la Yegua. Respecto a la situación de los habitantes de los pueblos afectados, se han confinado Pombriego y Peñalba de Santiago como medida de precaución. Además de Voces, también se ha realojado el pueblo de Montes de Valdueza.

