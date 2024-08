Un vecino de Fonfría denuncia «fraude» en la pasada edición de los premios Palacio de Canedo de la Fundación Prada Asegura que no visitaron ni valoraron la recuperación de los cortines para no perder el patrocinio del Ayuntamiento de Torre

Leonoticias León Martes, 6 de agosto 2024, 15:03 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Un vecino de la localidad de Fonfría, en el municipio de Torre del Bierzo, denunció este martes un posible «fraude» en la anterior edición de los premios Palacio de Canedo a la recuperación de rural que convoca la Fundación Prada a Tope y que premia construcciones recuperadas por entidades o particulares.

Este vecino asegura que el jurado nunca visitó los cortines de Fonfría, que se presentaron a los premios, y que se descartaron para no perder el patrocinio del Ayuntamiento de Torre del Bierzo, «que siempre ha boicoteado la recuperación de estas construcciones así como la consecución de su nombramiento como Bien de Interés Cultural», asegura a través de un comunicado remitido a la Agencia de noticias Ical.

El denunciante asegura que sabía que la Fundación iba a rechazar esta candidatura pero, dice, «confiaba en la honestidad de José Luis Prada, quien siempre recalcó que se visitaban todos los espacios presentados».

Según explica, llamaron en numerosas ocasiones a Prada para solicitarle que visitaran estos cortines recuperados y nadie acudió hasta que el propio Prada les comunicó que no habían sido seleccionados como finalistas. «Se le dijo que si no los habían venido a ver difícilmente podrían valorarlos y más aún cuando están obligados a verlos según las bases de sus premios, bases que él mismo estableció. Parece sospechoso que el rescate y consecución de BiC no tenga nivel para ser finalista en sus premios. Finalmente reconoció que era por el Ayuntamiento de Torre», dice en su escrito.

Declaración BIC

Este vecino recuerda que el Ayuntamiento de Torre del Bierzo intentó «boicotear» la declaración BIC de estas construcciones y que se presentó una denuncia contra el Consistorio por no protegerlos, proceso que está abierto en la Fiscalía. Añade que el gobierno de Torre del Bierzo está apoyado por el propio pedáneo de Fonfría.

Por otro lado también critica que el Consejo Comarcal del Bierzo no llevase estos cortines como promoción a la última feria de Turismo FITUR. «El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, nos dijo que le parecía buena idea llevar los cortines a FITUR, la feria de turismo en Madrid y que hablaría con el Ayuntamiento. Después de hablar con él ya no presentó los cortines y dejó de hablarnos», afirma.

«Pensamos que para lucir el nombre de Bierzo habría que pasar un examen. El Consejo Comarcal no lo pasaría. Recordamos que a éste le corresponde dar a conocer las virtudes turísticas del Bierzo y que no lo ha hecho con los cortines a pesar de que el BIC establece tres prioridades: conservación, mejora y difusión del bien para que más gente pueda disfrutarlo. Ni pío. En cambio Turismo de León si ha puesto dos publicaciones sobre los cortines. El caciquismo no puede con la cultura ni con el conocimiento», finaliza.