UPL cree que las cuentas para El Bierzo son continuistas con proyectos «incumplidos»

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) califica de «continuista» y basado en promesas y proyectos «incumplidos» el anteproyecto de Ley de Presupuestos 2025 de la Junta de Castilla y León para el Bierzo. No en vano, los leonesistas afirmaron que aparecen proyectos que se repiten en las cuentas desde hace años y que no se hacen realidad, como la Unidad de Radioterapia del Hospital del Bierzo. «Son más de lo mismo», señaló la formación. »Apenas hay proyectos nuevos. Son, en cierto modo, una mera prórroga de los Presupuestos de 2024, volviendo a prometer lo ya prometido hace unos meses», añadió.

Además de la Unidad de Radioterapia, UPL denunció que la inversión en las consultas externas de Rehabilitación del Bierzo se quedó en una ejecución del 27 por ciento de lo proyectado en 2024. Añadió que no aparece dinero para el nuevo centro de salud Ponferrada I «cuya partida no fue ejecutada y al que parece renunciar la Junta», al igual que ocurre con la intervención en la carretera CL-631, «que no se recoge en los Presupuestos».

Reiteraron que hay más de dos millones de euros en partidas destinadas al Bierzo en los últimos Presupuestos que no se ejecutaron. «Un desfase que podría ser mucho mayor con lo presupuestado en las últimas cuentas por el Somacyl, empresa pública dependiente de la Junta que posee las partidas más cuantiosas en El Bierzo, como las destinadas a ampliar el polígono de El Bayo y que, al no incluir sus detalles de ejecución de partidas concretas el año previo, dificulta poder conocer el grado de ejecución de dichas partidas», añadió la UPL.

Por otro lado, los leonesistas echaron en falta datos provincializados y afirmaron que la mayoría de la inversión prevista es para lugares donde están las sedes centrales de la Junta. Ahí recordó que León no cuenta con ninguna de ellas.

Por último, la formación anunció que presentará enmiendas para intentar mejorar la inversión prevista para el Bierzo «al echar en falta diversas inversiones que consideramos necesarias para el desarrollo de la comarca y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos».