Upatrans se opone frontalmente al paro de los camioneros en León./

Ante la próxima convocatoria de un paro indefinido en el sector del transporte de mercancías por carretera, Upatrans Bierzo y León ha dado a conocer una nota de prensa con la que posicionarse al respecto del paro de marras.

El pasado día 2 de agosto, se publicó el RD 14/2022 titulado como «de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del sector del transporte». «Dicho Real Decreto se publicó con el consenso de la parte del sector que no contaba con representación en el Comité Nacional de Transportes y, al parecer, con el conocimiento por su parte del texto definitivo con carácter previo al propio Comité Nacional, dado que dos días antes de su publicación, fue público y notorio la aceptación plena del mismo por su parte», indican desde Upatrans.

En dicho Real Decreto se recogen una serie de reivindicaciones tales como: que el precio cobrado ha de cubrir la totalidad de los costes de los transportistas; que los contratos de transportes, salvo supuestos muy concretos, se han de formalizar por escrito y han de recoger una serie de menciones obligatorias; que se sancionará de manera muy severa a las empresas incumplidoras de dichas obligaciones, incluidos a los propios transportistas; la prohibición de las tareas de carga/descarga por parte del conductor.

Pode evaluar su grado de eficacia

Desde Upatrans indican que «apenas tres meses después de la publicación de la mencionada norma, la misma persona que públicamente dio su bendición a la misma, viene a decir que dicha norma no sirve, sin, en cualquier caso, dejar pasar el tiempo suficiente para poder evaluar su grado de eficacia».

«Resulta especialmente grave que el sector se vea de nuevo llamado a un paro indefinido por parte de la misma persona que, sin el más mínimo miedo a contradecirse, proclama ahora como no válido lo que hace tan corto periodo era calificado de lo contrario, ya que, o bien no entiende las normas que el mismo negocia o bien solamente busca el conflicto por el conflicto», precisan desde la agrupación de transportes.

«El sector no puede verse convocado a un paro indefinido, con las consecuencias que ello tiene para el propio sector, para la economía de nuestro país y para la sociedad en general, con la excusa que no se está cumpliendo la normativa, toda vez que no ha transcurrido el suficiente tiempo para poder evaluar los efectos que la misma está teniendo y, en cualquier caso, haber sido aceptada por la parte del mismo que convocó el paro en el mes de marzo, dado que esta postura nos aboca a una conflictividad insostenible de la que no podemos ser partícipes», comentan desde la asociación.

Reservas sobre la eficacia del Decreto

«En su momento, Upatrans, a través de su federación, Fetransa, expresó sus reservas acerca de la eficacia del mencionado Real Decreto por la dificultad que entraña, en la práctica, la aplicación de la mencionada norma a los transportes internacionales y a los transportes de cabotaje, toda vez que una buena parte de dichos transportes son operados por empresas foráneas y fuera del ámbito de aplicación de la normativa estatal. También entendíamos que resultaba especialmente complejo el hacer casar la misma con los principios de la libertad de mercado ya que, lo que subyace en el fondo de este conflicto, es si pueden existir tarifas de obligado cumplimiento o no. Estas cuestiones eran previsibles en aquel momento y lo siguen siendo a día de hoy, teniendo un acomodo legal de muy difícil encaje, cualquier solución que pretenda imponer una determinada tarifa y menos en ámbitos y a empresas que no están establecidas en España. Al igual que, al contrario de lo que se deja entrever, no es cierto que en otros países se haya podido ir más allá de lo que las normas han ido aquí en materia de precios para los servicios de transporte», inciden desde la formación.

Por todo ello, desde el más absoluto respeto a las personas que opinan otra cosa, creemos que «el camino emprendido por una parte del sector no conduce a ninguna parte y va a ocasionar un daño irreparable a la parte más vulnerable del mismo, a la economía del país en general y la propia sociedad española, intentando conducir a los transportistas más pequeños a un callejón sin salida que solamente va a provocar frustración y desencanto. En consecuencia, Upatrans no puede secundar el paro convocado».

«Así mismo, queremos hacer un llamamiento al respeto escrupuloso de los derechos de todos los transportistas, lo mismo de los que entiendan que han de secundar el paro convocado por la Plataforma como de los que no y hacemos un llamamiento a la sensatez a la hora del ejercicio de nuestros derechos», concluyen desde la agrupación.