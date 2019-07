El Tribunal Supremo confirma la condena de seis meses de cárcel para el profesor del Campus acusado de acoso sexual Juicio en Ponferrada del profesor del Campus acusado de acoso sexual por una alumna. Los hechos sucedieron entre los años 2006 y 2008 cuando la alumna cursaba sus estudios en la Escuela de Ingeniería Agraria CARMEN RAMOS Ponferrada Viernes, 26 julio 2019, 11:26

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de seis meses de cárcel para el profesor del Campus de Ponferrada de la Universidad de León que fue acusado de acoso sexual por una alumna de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Agrarias. El docente no entrará en prisión al no tener antecedentes penales pero no podrá ejercer su profesión durante un periodo de tres años al haber sido inhabilitado para ejercer el cargo. Asimismo, deberá indemnizar a la víctima con la cuantía de 2.500 euros.

El alto tribunal desestima así el recurso de casación interpuesto por la representación legal del docente contra la sentencia número 84/2018 de fecha 15 de febrero de 2018 dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León y le impone el pago de las costas, según consta en el fallo del recurso al que ha tenido acceso elbierzonoticias.

Los hechos ocurrieron hace once años, cuando R.G.P., que daba clase de la asignatura de Instalaciones Eléctricas, utilizó su autoridad como docente, según recoge la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de León y ratificada ahora por el alto tribunal, para reclamar favores sexuales a una alumna, en aquel momento de 20 años, durante dos cursos, 2006/07 y 2007/08, a cambio de mejorar sus calificaciones.

En el año 2009 la víctima comentó a un delegado de curso lo que le había pasado y él lo puso en conocimiento del director de la facultad. Se supo entonces que este profesor también había acosado a otras dos alumnas. La Universidad de León puso estos hechos en conocimiento de la Fiscalía. Fue el ministerio fiscal quien formalizó la denuncia.