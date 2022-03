Los transportistas del Bierzo llevarán sus camiones a Madrid en busca de una solución a los problemas del sector Los camioneros en huelga de todo el país recorrerán la capital del país y se concentrarán frente al Ministerio de Transporte este viernes por la mañana / Consideran que la reunón a este jueves, adelantada de forma «maliciosa», no anticipa ningún acuerdo

Se cumplen once días desde que el sector del transporte por carretera comenzara la huelga. Once días de piquetes informativos, concentraciones, protestas y de pedir una solución que no llega.

Por ello, y con los ánimos todavía «muy altos», los transportistas bercianos, integrados en la Agrupación de Transportistas del Bierzo, Valdeorras, La Bañeza y Astorga, se unirán este viernes en Madrid a sus compañeros que secundan esta huelga en una manifestación que partirá a las 10 de la mañana y que recorrerá las principales arterias de la capital del país para finalizar frente al Ministerio de Transporte.

«Allí trataremos de que nos reciban o reciba a alguien, lo que pasa es que han adelantado la reunión maliciosamente para no coincidir con la manifestación, pero ahí estaremos no obstante peleando», explicó Antonio García Regueiro, presidente del colectivo.

Dicha reunión, entre representantes del Gobierno de España y del Comité Nacional de Transportes, finalmente se celebrará este jueves y, aunque los transportistas de la comarca albergan ciertas esperanzas, no creen que vaya a ser «fructífera», puesto que ya no cuenta con buenos antecedentes -el resultado de la reunión anterior y los 500 millones puestos encima de la mesa por el Gobierno-.

Además, García Regueiro cree que, a pesar de que en ese encuentro se traten posibles soluciones para el precio de los combustibles, no se abordarán otros problemas estructurales fundamentales, como es la subcontratación de las cargas, las comisiones que cobran los grandes operadores y que merman el dinero que llega a los transportistas efectivos o que no haya una ley que no permita contratar por debajo de los precios de coste como sí ocurre con la cadena alimentaria.

«En este caso hay un Observatorio Nacional de Costes que trimestralmente dice cual es el precio mínimo al que tenemos que cargar y andar cargados y vacíos y sería una referencia, podría darle estabilidad al sector del transporte y que podamos seguir de manera sin estos altercados que siempre perjudican a todo el mundo, los primeros a nosotros y luego a las industrias y a la gente en general, le daría una estabilidad que yo creo que es necesaria para que haya un crecimiento económico estable y duradero», apuntó el presidente de la Agrupación de Transportistas del Bierzo, Valdeorras, La Bañeza y Astorga.

De este modo, los transportistas bercianos se dedicarán a preparar durante esta jornada esa marcha a Madrid que les obligará a salir a las 4 de la mañana, por lo que por el momento no tienen previsto realizar ningún piquete informativo. «Hay que reservar fuerzas para Madrid», concluyó García Regueiro.