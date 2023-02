Carracedelo utiliza un cartel con el mar y símbolos de Tías para promocionar su Carnaval 2023

Carracedelo promociona su Carnaval 2023 que se celebrará el 19 de febrero en Posada del Bierzo con el cartel ganador del concurso convocado por el Ayuntamiento de Tías en Lanzarote.

Se trata de un póster obra de Rubén Lucas García, diseñador gráfico y fotógrafo natural de Murcia, ganador del certamen convocado por el municipio tinerfeño. Un trabajo donde destaca al color y que está protagonizado por piratas con referencias concretas a edificios y espacios de Tías como las cuatro iglesias del municipio y el propio edificio del Casa Consistorial junto al escudo del Ayuntamiento de Carracedelo.

En la imagen se incluyen, además, elementos especialmente simbólicos de Tías como las imágenes que protagonizan algunas de las rotondas más significativas de este enclave, una de ellas dedicada al escritor portugués José Saramago, residente durante años en la localidad, y que aparecen impresas en algunos de los sombreros de los piratas que protagonizan el mural.

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Tías, localidad de 21.000 habitantes, Sergio García, se ha mostrado «sorprendido» tras conocer el «uso indebido» del póster a través de la llamada recibida por elbierzonoticias y anuncia que estudiarán medidas para que esta situación no se repita.

«No entiendo como otra administración usa un cartel que ha sido ganador de un concurso para promocionar lo que son sus Carnavales», indicó García. «Estoy totalmente sorprendido, ya veremos que haremos desde el Ayuntamiento para evitar este tipo de historias», subrayó.

El edil asegura que nadie se ha puesto en contacto con él desde Carracedelo para solicitar el uso del cartel ni tampoco se ha registrado ninguna petición en el Ayuntamiento. Le llama especialmente la atención que «salga la fachada de nuestro Ayuntamiento y las iglesias que tenemos en el municipio como la de La Candelaria, San Antonio o Puerto del Carmen» para promocionar el evento de un municipio berciano. «Claramente podemos ver que es nuestro cartel, que no se han molestado ni siquiera en quitarle estos edificios emblemáticos de nuestro municipio», lamenta.

Sergio García no sale de su asombro por la situación más si cabe cuando «hoy en día que se mueve tanto por internet tenían que saber que esto se iba a descubrir». El concejal de Cultura de Tías lamenta la mala praxis del Ayuntamiento de Carracedelo «porque es algo que es propio nuestro y que han usado sin nuestro permiso».

El autor, sorprendido

Por su parte, el autor del cartel ganador del concurso de Carnaval de Tías, Rubén Lucas García, ha mostrado su sorpresa por una situación que asegura que desconocía. «No sé qué ha pasado, me acabo de quedar un poco sorprendido», señaló en declaraciones a elbierzonoticias. Reconoce que no es la primera vez que le ocurre que «una obra mía elegida y premiada por un Ayuntamiento lo utiliza otro sin tener encuenta este tipo de cosas».

Lucas García deja todo en manos del Ayuntamiento de Tías «porque esa obra ya no es mía porque considero que una vez que se me ha pagado con el premio del concurso al final los derechos de autor son ya del Ayuntamiento y es el que deberá quejarse».

Carracedelo ordena retirar los carteles

El Ayuntamiento de Carracedelo ha ordenado ya la retirada de todos los carteles que publicitaban el Carnaval 2023 el 19 de febrero en Posada del Bierzo, tal y como ha confirmado la concejala de Cultura, Mari Cruz Miguel, que reconoce su «tremendo disgusto» por un tema que «desconocía» y que achaca al error de una trabajadora municipal.

«Hay una trabajadora del Ayuntamiento que saca los carteles, ella cogió y buscó en Google y salió este, no ponía que estuviese protegido por derechos de autor, según me dice», señaló la edil. «Ya le he dicho que retire los carteles de todos los sitios», subrayó.

Asimismo la edil de Cultura de Carracedelo asegura que ya se pondrá en contacto con el Ayuntamiento de Tías para pedirles disculpas. «La funcionaria tiene mucho disgusto, no para de llorar, no lo hemos hecho a mala intención», concluyó.