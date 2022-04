Los sindicatos exigen al Gobierno que cumpla «ya» los convenios de transición justa y ofrezca salidas a los empleados de las auxiliares de Endesa y los excedentes mineros

Los sindicatos reivindicarán este miércoles en Bembibre ante la directora del Instituto de Transición Justa, Laura Martín, la necesidad de que se de cumplimiento a los convenios de transición y se ofrezca una salida a los trabajadores de las empresas auxiliares de la central térmica de Compostilla II de Endesa en Cubillos del Sil y de los excedentes mineros cuya recolocación todavía está en el aire después de dos años y medio del cierre de la térmica berciana.

Será en el marco de la celebración de la Jornada sobre Convenios de Transición Justa Bierzo-Laciana que tendrán lugar en la Casa de la Cultura de la capital del Bierzo Alto, una iniciativa que se desarrollará de forma presencial y también a través de videoconfencia, que contará con la participación del director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y león, Alfonso Arroyo, el alcalde de Villablino y presidente de la Asociación de Comarcas Miineras (ACOM) - Municipios en -Transición Justa y la regidora de Bembibre, Silvia Cao.

Desde la Plataforma de Auxiliares de Endesa insisten en denunciar que por parte del Instituto de Transición Justa se sigue sin dar cumplimiento a los convenios que tenían firmados. «Hay más gente de fuera que de la zona y personal de las auxiliares que ni se les ha llamado para el desmontaje y a otros se les dice que están preseleccionados pero no entran y están entrando otros», lamentan.

Reclaman, por ello que «se inicie de una vez después de un año y medio los convenios de transición y que se ponga en marcha la bolsa de trabajo en la que estamos apuntados», todo ello teniendo en cuenta que «hasta día de hoy no hay nada, ni con nosotros ni con los excedentes mineros, la gente se ha apuntado en la bolsa del ministerio pero realmente en año y medio no se ha hecho absolutamente nada, no han llamado a nadie», recalcan.

En este sentido, denuncian como después de dos años y medio los trabajadores que se han quedado sin empleo en las empresas auxiliares que operaban en la térmica berciana han tenido que «buscarse la vida», si bien reconocen que todavía quedan descolgadas en torno a 15 personas que se enfrentan a una difícil situación dado que finalizarán la prestación por desempleo en el mes de junio y se quedan sin ningún tipo de ayudas.

«Se trata de gente que se le acaba ahora el paro y se enfrenta a la misma situación que pasamos el resto, sin paros ni ayudas, personas ya con una edad que tienen mayor dificultad para encontrar empleo», apuntan desde la plataforma Por ello lanzan un nuevo SOS al ITJ para que se plasmen en acciones los anuncios y las buenas palabras ya que hasta ahora «todo el mundo ha mirado para otro lado y nadie ha hecho nada», subrayan.

Jornada del ITJ

En la reunión convocada para este miércoles en Bembibre la coordinadora de los Convenios de Transición Junta, Begoña María Tomé, informará sobre los resultados de los procesos participativos y los proyectos locales. En este sentido realizará una breve exposición de los proyectos de restauración ambiental en marcha, de infraestructuras y empresariales.

Por su parte, el director general territorial de la zona noroeste de Endesa, Miguel Temboury, hablará sobre las iniciativas de energías renovables impulsadas por el Plan Futur-e de la eléctrica para el emplazamiento de la central de Compostilla II en Cubillos del Sil.

El director general de la Fundación Ciudad de la Energía, Arsenio Terrón, oficiará de moderador en la mesa sobre aportaciones del territorio en la que participarán los representantes de los ayuntamientos, agentes sociales, organizaciones sociales y asociaciones locales, entre otros colectivos.