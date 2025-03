Satse se suma a la denuncia de la falta de uniformes para enfermeras

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 21 de marzo 2025, 17:32 | Actualizado 17:44h. Comenta Compartir

El sindicato Satse se sumó este viernes, 21 de marzo, a las denuncias del sindicato Singefe sobre la falta de ropa y uniformes para los trabajadores del Hospital del Bierzo, en este caso para las enfermeras. Según Satse, hasta hace un año las trabajadoras disponían de cuatro uniformes propios y nunca se quedaban sin repuesto, algo que ha cambiado con la modificación del servicio de lencería.

La organización explica que ahora, para recibir un nuevo uniforme, deben entregar uno sucio, algo que no es posible los fines de semana ya que el servicio solo funciona por la mañana, por lo que en caso de que la ropa se manche por la tarde, las trabajadoras solo tienen acceso a la ropa desechable.

«Anteriormente las enfermeras contaban con cuatro uniformes numerados y, cuando su equipo se ensuciaba, se entregaba en el servicio de lencería donde se procedía a su limpieza. Pero siempre contaban con otros en sus taquillas para cambiarse cuando fuera necesario. Desde hace un año la Gerencia del Hospital del Bierzo comenzó con el racionamiento de los uniformes del personal y ahora, coger uno limpio, hay que entregar otro y no se cuenta con ninguno de reserva», denuncia Satse. Añade que los uniformes desechables no son adecuados ya que no transpiran y son frágiles, además de que se rompen con facilidad.

Exigen soluciones

«El objetivo de la Gerencia del Hospital del Bierzo era instalar unas máquinas expendedoras de uniformes. Sin embargo, este proyecto sigue paralizado tras un año de la implantación de esta nueva fórmula de acceso a los uniformes», continua el sindicato.

Además lamenta las declaraciones del gerente, Juan Ortiz de Saracho, quien pidió a los profesionales que cuidasen la ropa. «Las enfermeras son escrupulosas con el uso de estas prendas de ropa, que solo se usan durante las hora de trabajo, y si se manchan es porque están desempeñando su labor con seriedad y profesionalidad», asegura Satse, quien exige una solución a este tema.