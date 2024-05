SATSE exige que las taquillas del personal en el Hospital El Bierzo cumplan la normativa El sindicato asegura que las nuevas taquillas no cumplen la normativa de seguridad y salud en el trabajo debido a sus reducidas dimensiones y a su forma en ele

El Sindicato de Enfermería SATSE ha pedido a la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Área del Bierzo que las nuevas taquillas para el personal del hospital cumplan con la normativa de seguridad y salud en el trabajo.

SATSE ha recibido numerosas quejas de las enfermeras del Hospital El Bierzo porque las nuevas taquillas para el personal que se han instalado en él no cumplen la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo porque, «debido a sus reducidas dimensiones y a su forma en ele, no permiten tener espacio suficiente para separar la ropa sucia (uniforme, calzado para el trabajo, etc.) de la limpia, como es la ropa de calle».

Según el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, «los armarios o las taquillas para la ropa de trabajo y para la de calle estarán separados cuando ello sea necesario por el estado de contaminación, suciedad o humedad de la ropa de trabajo».

El sindicato explica que un lugar como es un hospital, donde se está en contacto con numerosas sustancias químicas y agentes biológicos, «debe contar con las instalaciones necesarias y suficientes para evitar todo riesgo de contaminación».

«Además, si se almacenan en un espacio tan reducido como es el de estas nuevas taquillas uniformes y calzado de trabajo sucios o que puedan estar contaminados junto a la ropa limpia de calle, esto supone un riesgo para la salud de las enfermeras y el resto de la población», añade.

Por ello, SATSE pide a la Gerencia que adopte lo antes posible las medidas oportunas para corregir esta situación y advierte de que, de no solucionarse, denunciará los hechos ante la Inspección de Trabajo.