Los sanitarios piden a la Junta que declare el Bierzo como zona de difícil cobertura

El personal sanitario y no sanitario del Hospital El Bierzo se sumó este miércoles a las concentraciones convocadas a nivel autonómico para reclamar a la Junta una negociación a través de la mesa sectorial, en la que están representados los tres sindicatos mayoritarios en materia sanitaria, CSIF UGT y CCOO, para mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores.

En el caso del Bierzo, los sanitarios pidieron a la Junta de Castilla y León que declare la zona como de difícil cobertura tanto en el ámbito hospitalario como en Atención Primaria y no de puestos de difícil cobertura «que vayan como si de una diana se tratara a un puesto concreto», señaló Carlos Javier Reguera, representante de CSIF.

En ese sentido apuntó que se trata sin duda de una zona de difícil cobertura, «llevamos víendolo y comprobándolo desde hace muchos años como no solo no vienen profesionales sino también como los pocos que se atreven a venir, por las condiciones laborales, se acaban marchando, no solo fuera de la comunidad fuera del área del Bierzo, sino fuera de la comunidad y a otros países».

Por ello, consideran necesario que la Consejería de Sanidad «se tome en serio esta zona» y habilite una serie de medidas, como el fomento de la investigación, el desarrollo profesional o una mayor retribución económica para atraer y fidelizar profesionales, entre otras. «Esta zona es una zona de mucha población, envejecida, con patologías crónicas y que poco a poco estamos asistiendo al deterioro de la sanidad», apostilló Reguera.

Mejora de las condiciones laborales

La del Bierzo es solo una de las numerosas quejas en cuanto al estado de la Sanidad y de la situación laboral de sus trabajadores. Por ello, los sindicatos mayoritarios reclamas mejoras en las retribuciones económicas del personal sanitario y no sanitario, de las retribuciones en los periodos de turnicidad, noches o festivos. También apuntaron contra un decreto de carrera profesional y una orden de carrera profesional «que está obsoleta y que mantiene una serie de normas que van en contra de leyes orgánicas superiores como la de protección de datos que la Consejería intenta darle permanencia en contra de unas normas legales obsoletas y que es cómplice de mantener algo ilegal».

A su vez, reclamaron unas bolsas de empleo «abiertas y permanentes reales, más operativas, que sean de verdad abiertas una vez al año y no que se abran algunas cada 3 años o algunas que ni se han abierto y categorías en las que no hay ni bolsa».

Otra de las medidas es la equiparación salarial entre las diferentes categorías, la continuidad asistencial en categorías como TCAE «y que la Consejería se empeña en no reconocer cuando se está dando en una situación real esa continuidad asistencial o ese solape», o la adecuación del grupo B del personal estatutario en Técnicos Superiores.

Con todo ello, los sindicatos desconvocaron la jornada de huelga prevista para este miércoles, aunque no las concentraciones, para darle un margen a la Junta para valorar el preacuerdo, del que a día de hoy no han tenido respuesta. De este modo, si el día 17 siguen sin respuesta mantendrá la huelga esa jornada.