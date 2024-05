Las cinco rutas que acaban en cascada más impresionantes

Ana Gago Ponferrada Viernes, 24 de mayo 2024, 08:08 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

En El Bierzo existen cientos de rutas, caminos y senderos a través de los que descubrir rincones nuevos, diferentes y mágicos de la Comarca. Sin embargo, solo algunos recorridos están acompañados por el sonido incesante del agua y acaban con la reconfortante recompensa de poder disfrutar de un salto del agua.

Las cascadas son un atractivo turístico en todo el mundo y no solo por lo imponentes que resultan, si no también porque tienen efectos beneficiosos para la salud. El relajante sonido del agua tiene un poderoso efecto sobre la mente humana, ayudando a liberar el estrés. Además, la contemplación de las cascadas generan un estado de calma y serenidad. Algunos estudios corroboran que el contacto con la naturaleza reduce la presión arterial y mejora el estado de ánimo.

1 En San Pedro MalloToreno Cascada de Cervezón en San Pedro Mallo

Para llegar a esta conmovedora cascada será necesario seguir un camino que arranca desde la pequeña localidad de San Pedro Mallo, perteneciente al municipio de Toreno.

El recorrido total es de 1 kilómetro entre la ida y la vuelta, por lo que más que una ruta es un paseo. No obstante, los amantes del senderismo pueden alargar la ruta visitando una laguna que se encuentra a 3 kilómetros de la villa. Cerca de este entorno también se puede visitar el columpio de Librán, el más alto de España.

2 Carracedo de Compludo Ponferrada El Gualtón

Para llegar al salto del agua más alto de Bierzo, con 30 metros de altura, el senderista deberá llegar hasta la localidad de Carracedo de Compluco, ubicada en el municipio de Ponferrada.

El recorrido hasta llegar a la cascada se compone de un sencillo sendero por la ladera de la montaña. Se trata de un camino de ida y vuelta que solo se complica en el tramo final: el de la bajada hasta la cascada. Merece la pena llegar hasta ella y observar el imponente salto de El Gualtón.

3 Toral de los Vados El Salto del Pelgo

El Salto del Pelgo no es una cascada natural si no que fue creada con la construcción de la central hidroeléctrica de El Pelgo, que se encuentra en los alrededores. Sin embargo, este salto del agua tiene una belleza particular.

Se encuentra en el entorno de Toral de los Vados y para llegar a ella, es posible ir en coche, pero también hay rutas. Desde la playa fluvial de Toral de los Vados, hay 5 kilómetros, ida y vuelta.

4 Villar de Acero Villafranca del Bierzo La Pontiga

La desconocida cascada de La Pontiga se encuentra en Villar de Acero, localidad de la Somoza berciana que pertenece a Villafranca del Bierzo.

Para llegar a ella hay un recorrido de apenas 2 kilómetros ida y vuelta que discurren por un sendero cerca del río. Antes de llegar a ella hay un bonito puente de madera que lleva al turista a este impresionante salto del agua con un entorno salvaje.

5 Cantejeira Balboa La Cascada de Cantejeira

Para llegar hasta la cascada de Cantejeira existe una bonita y corta ruta desde el pueblo de Cantejeira, que pertenece al municipio de Balboa.

El recorrido apenas se compone de 3 kilómetros que se pueden recorrer en 40 minutos. Sin embargo, el pueblo, el paisaje hasta llegar al salto del agua y la cascada son dignos de visitar.

