La Once reparte un premio de 250.000 euros en el sorteo del viernes en Bembibre El premio, repartido en diez cupones agraciados con 25.000 euros cada uno, fueron vendidos por el agente Jonathan, que tiene su punto de trabajo ubicado en la plaza del Ayuntamiento

Un vendedor de la Once muestra varios cupones de la lotería.

La Organización Nacional de Ciegos de España (Once) ha repartido un premio de 250.000 euros en la localidad berciana de Bembibre, en el sorteo celebrado el viernes 16, repartidos en diez cupones premiados con 25.000 euros cada uno.

Los cupones agraciados fueron vendidos por el agente Jonathan, que tiene su punto de trabajo ubicado en la plaza del Ayuntamiento de la capital del Bierzo Alto, junto a la iglesia. El premio fue repartido mediante la venta de diez cupones.

