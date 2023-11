Fabero exige un auxiliar técnico educativo para el colegio La Cortina

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Fabero (PSOE, IU y PP) denuncia que denunciamos que la Dirección Provincial de Educación no ha cubierto la plaza de una de las dos profesionales ATE (Auxiliar Técnico Educativo) necesarias en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) La Cortina a pesar de que la anterior profesional pidió una excedencia.

«Las ATE trabajan con niños con necesidades especiales, sobre todo en el campo de la autonomía personal, y desde que se ha quedado solo una profesional en el colegio de Fabero, la situación es insostenible; ya que son los padres y madres los que tienen que acudir al colegio durante el día para ayudar a sus hijos e hijas a comer o a cambiarlos, pues una sola persona no puede atender a todo el alumnado, algo que no se puede extender más porque evidentemente tienen responsabilidades laborales y no es su tarea», explican.

Los partidos de la oposición en Fabero asguran que cuando la ATE solicitó la excedencia, el CEIP La Cortina «lo comunicó en tiempo y forma a la Dirección Provincial de Educación tanto para que tuviesen constancia como para que enviasen un sustituto, cosa que aún no se ha producido».

Critican por ello que Educación «tiene conocimiento de esta problemática y aún así no han cubierto la plaza pero tampoco han buscado solución alguna a un problema que debe remediarse de inmediato y que es su responsabilidad».