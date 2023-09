Ramón, «sorprendido» de la «pseudopolémica» por la renuncia de Álvarez, «que conocíamos todos»

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, ha quitado hierro a la renuncia de la alcaldesa de Castropodame, Josefa Álvarez, como consejera comarcal. Es más, el mandatario comarcal se ma mostrado «sorprendido» por la «pseudopolémica que se ha generado» teniendo en cuenta que se trataba de una dimisión anunciada que ya conocían tanto él como el equipo de gobierno de la institución incluso antes del pleno de organización.

«No me preocupa en absoluto, lo que me tiene es un poco sorprendido esta pseudopolémica que se ha generado ya que yo conocía y todos los miembros del equipo de gobierno que la alcaldesa de Castropodame sí que iba a tomar posesión como consejera pero que en un plazo breve su intención era que asumiera ese puesto quien finalmente lo va a asumir que es otro concejal de su equipo», explicó Ramón.

Por ello insistió en mostrarse «completamente sorprendido no solo yo sino todos los que sabíamos que estos iba a ser así porque no es cierto que sea esta decisión por cualquier tipo de problema o discrepancia que pudiera tener en este caso con mi persona porque lo conocíamos antes incluso del pleno de organización», remarcó.

Es más, el presidente de la institución comarcal considera que de haberse dado algún problema, que no ha sido el caso, se hubiera abordado siempre a nivel interno. «Si hubiera alguna discrepancia, que no es el caso para tomar esa decisión, yo desde luego siempre lo hablaría a nivel interno sin que se haga público porque estas discrepancias públicas al final a mucha gente le gustará pero no hacen ningún bien sino todo lo contrario pero es que no es el caso porque sabíamos desde el principio que esta decisión se iba a tomar, por eso estoy tan sorprendido», concluyó.