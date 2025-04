Ramón confía en que haya ofertas para la obra del Ponfeblino El presidente del Consejo Comarcal espera que la intervención esté completada en el tiempo marcado y no sea necesaria la prórroga

Elbierzonoticias Ponferrada Miércoles, 9 de abril 2025, 13:03

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, aseguró que confía en que haya empresas interesadas en presentar ofertas para realizar la obra del Ponfeblino, cuya licitación acaba de abrirse por un importe de 3,8 millones y cuyo plazo de presentación de ofertas concluye el 24 de abril.

Ramón reconoce que el plazo «es corto» pero cree que eso ni impedirá que haya interés. «No somos ajenos a las dificultades del proceso. Hay entidades que se han puesto en contacto con nosotros, por lo que entendemos que sí habrá empresas interesadas. Lo veremos en los próximos días. Es evidente que el plazo es ajustado, pero los técnicos dicen que es suficiente. Por eso es un procedimiento de urgencia y creemos que sí van a acudir empresas», dijo en declaraciones a Ical.

En cuanto a los plazos para la ejecución de la obra, que debe estar finalizada el 15 de junio de 2026, el presidente del Consejo Comarcal cree que se cumplirán. «Ya he dicho en otras ocasiones que ACOM ya solicitó una prórroga para todos los proyectos de transición. Aún no hay respuesta pero tenemos que trabajar con el escenario de que no se van a prorrogar y que hay que cumplir los plazos», finalizó.

