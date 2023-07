Puente de Domingo Flórez se queda sin servicio de Atención Primaria

La Zona Básica de Salud de Puente de Domingo Flórez se queda desde este jueves sin servicio de Atención Primaria. Tan solo se mantiene el médico de Urgencias para prestar atención a los vecinos de la localidad y de los municipios de Benuza, Borrenes y Carucedo.

De los cinco médicos uno de ellos abandonó su puesto por una comisión de servicios, dos están de vacaciones y un cuarto está de baja con lo que el único profesional que queda tiene que hacerse cargo necesariamente de las Urgencias.

La situación es «de extrema gravedad» según indicó el alcalde, Julio Arias, dado que «se han tenido que anular todas las consultas diarias que en los pueblos es la vida porque hay mucha gente mayor que tienen que ir los médicos a su casa».

Son 2.000 cartillas que se duplican en verano llegando hasta las 4.000 que ahora «quedan totalmente desatendidas», subrayó el regidor municipal, con el agravante de que Sacyl tampoco les ha asignado hasta el momento ningún centro de salud de referencia.

El primer edil ya ha puesto la situación en manos de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) y de la Gerencia Regional de Salud desde donde le han manifestado los problemas existentes para cubrir bajas y vacaciones por falta de personal hasta el mes de agosto.

«Esta es una emergencia sanitaria muy importante porque no tenemos a donde ir», recalcó Julio Arias, que avanzó las gestiones realizadas para trasladar el problema al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez. «El problema está en que si no hay personal es complicada la situación si no han previsto todo esto», lamentó el regidor municipal.