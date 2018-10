El PSOE de Villafranca pide a la Junta que no descarte todavía que la piedra encontrada en Tejeira sea un menhir Imagen del supuesto menhir. Los socialistas consideran que si el gobierno autonómico no cuenta con los medios necesarios los busque en sitios especializados ELBIERZONOTICIAS Villafranca del Bierzo Miércoles, 17 octubre 2018, 18:35

El PSOE de Villafranca del Bierzo ha solicitado a la Junta de Castilla y León que proceda a realizar las investigaciones oportunas para investigar más a fondo el supuesto menhir hallado en Tejeira y considera que el Gobierno autonómico no puede basarse en unas fotografías de los años 50 en blanco y negro«bastante borrosas» para descartar la posibilidad de que se trate de una piedra sagrada.

Por ello, los socialistas cree que si la Junta no cuenta con los medios necesarios pida ayuda a entidades y expertos «más cualificados» y especializados en este tipo de investigaciones para llevar a cabo excavaciones y estudios tanto del mehir como del resto de la zona de la Somoza, ya que, según relata el PSOE, existen otro tipo de señales de esa época como son pinturas rupestres, petroglifos, ollas o castros, entre otros. «Que se diga que no hay ninguna evidencia de arqueológica y se esté dando carpetazo sin ningún estudio previo, no nos parece apropiado», apuntan.

De este modo, desde el PSOE consideran que se debe investigar y estudiar en profundidad esta zona y para ello promoverán desde el Ayuntamiento la creación de un convenio de colaboración con la Universidad de Valladolid «para profundizar y llegar al final con una investigación clara, seria y contundente que demuestre si es o no es una zona que se debe proteger y valorar».