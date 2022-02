El PSOE de Villafranca denuncia el abandono de las calles del Pino y Primitivo Álvarez Armesto

El Grupo Municipial Socialista en el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo denunció este viernes la situación de abandono que viven varias zonas de la localidad, en concreto, las calles Primitivo Álvarez Armesto y del Pino. En ese sentido, el PSOE recordó que en el pleno ordinario de diciembre de 2020 se aprobó una moción para la limpieza, corte y poda de arboleda y matorrales de la zona, así como una urbanización de aceras, además de una limpieza regular.

Pero después de más de un año de reclamaciones, los socialistas señalaron que el resultado es «cero por parte del equipo de gobierno y cinco árboles podados por el propietario de la finca que forman una pequeña parte de lo que se debería podar para no ocasionar molestias e inconvenientes a sus vecinos». A ello los ediles del PSOE suman ahora el posible riesgo de caída de la cerca de alambrada en un tramo del cierre de la finca en el inicio de la subida de la cuesta del Pino.

«Esto ya es un desbarajuste y olvido intencionado, sobre todo teniendo en cuenta la presencia del curso de Jardinería y Aprovechamiento Forestal del año pasado y el de este año, que no tiene visos de que se lo ordenen tampoco con una actuación en la zona como se viene haciendo en muchas otras donde se desbrozan zonas públicas», lamentaron.

El PSOE criticó esto ocurra a escasos 50 metros de la Plaza Mayor, donde el verano pasado el Consistorio «regaló» a algunos vecinos jardineras con flores para sus balcones, colgadas además por operarios municipales. «Pero no termina aquí la cosa, también se las riegan un operario municipal todos los días, esté habitada o no la casa. Increíble pero cierto. Esta ha sido la dedicación de un trabajador casi exclusiva durante todo el verano, como si no hubiera otras faenas que hacer. Ahora secas, toca retirarlas y claro, más de lo mismo, trabajadores a la labor», denunció.