El PSOE de Toral de los Vados critica la actitud «dictatorial» del alcalde

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Toral de los Vados recrimina la actitud dictatorial mostrada por el alcalde, Pedro Fernández, durante la celebración del último pleno ordinario, «una actitud insultante y despectiva que se está convirtiendo en costumbre hacia nuestro grupo político y que no vamos a permitir», señalan los socialistas.

Como ya ocurrió en el pleno anterior celebrado en el mes de septiembre, el PSOE presentó una batería de preguntas de interés general que debían ser contestadas por el alcalde. «El señor Fernández nos ofreció respuestas poco aclaratorias y para nada resolutivas, llegando incluso a ignorar alguna de ellas, respondiendo solo las que él considera», denuncian los socialistas.

«Además, dio por finalizado el pleno sin darnos opción de réplica ni debate, negándole la palabra a nuestra portavoz, Laura Fernández, con una expresión que bien podría pasar a la historia: 'si no está usted de acuerdo, es muy fácil, se hace usted las preguntas y se las contesta usted misma'«.

«Con su actitud, el Señor Fernández muestra total indiferencia y desprecio no solo hacia el grupo socialista, sino también hacia los vecinos y vecinas, que habiendo presentado quejas por escrito hace tres meses no han recibido respuesta, tachándolas de 'quejas no válidas e infundadas' y reafirmando así la idea de que solo puede ser válida aquella opinión que concuerde con la suya, incuestionablemente», afirman desde el PSOE.

Conciliación y presupuesto 2024

Los socialistas denuncian que el equipo de Gobierno ignora algo tan importante como es la conciliación laboral y familiar, anunciando el cierre de la Guardería entre el 26 de diciembre y el 5 de enero. «Le recordamos al Señor alcalde que, durante esos días, y a diferencia de los menores que tienen vacaciones escolares, la mayoría de padres y madres continúan con sus jornadas laborales, por lo que nos parece un disparate prescindir del servicio de guardería». A mayores, «demuestra su irresponsabilidad en este tema al no dar publicidad y difusión al Programa Conciliamos de la Junta por lo que, además de no aportar soluciones, añade más problemas a la ya tan dura conciliación», añaden.

Durante el pleno ordinario también se aprobó el presupuesto municipal 2024, que asciende a2.174.811 euros, unas cuentas que el Partido Socialista tacha de «continuistas, ya que no aportan nada nuevo a las anteriores». «No podemos permitir un presupuesto en el que las inversiones con financiación propia disminuyen en más de 28.000 euros y, al contrario, la partida de sueldos para él y sus dos concejales con dedicación ascienda a 18.662 euros más con respecto al año pasado», destacan.

«Ahora que termina el año, le recomendamos al Señor Fernández que incluya en sus propósitos de año nuevo tener en cuenta las propuestas y preguntas de la oposición, algo que parece molestarle mucho», señalan los socialistas. «Igualmente, le recomendamos que le pida a los Reyes Magos un poco de educación, a ver si así deja esa actitud insultante y despectiva que nos demuestra, en concreto a nuestra portavoz Laura Fernández, mostrando un comportamiento totalmente distinto, dialogante y comprensivo con los portavoces de los demás grupos políticos por un motivo que desconocemos».

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toral de los Vados le exige al alcalde «que deje de gastar energías en esa actitud faltona y dictatorial que nos demuestra cada vez que tiene ocasión y las focalice en trabajar por y para el pueblo como le corresponde».