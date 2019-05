Elecciones 26M El PSOE presenta su candidatura para que el Ayuntamiento de Cacabelos vuelva «a la senda de la normalidad» Candidatura del PSOE de Cacabelos para las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. La lista que encabeza Junior Rodríguez afronta las elecciones del próximo 26 de mayo con el objetivo de sacar al municipio berciano de la «judicialización permanente» para llevarlo «al lugar que se merece» ELBIERZONOTICIAS Cacabelos Martes, 7 mayo 2019, 12:52

El PSOE de Cacabelos ha presentado su candidatura para las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. Como ya se había anunciado, la lista está encabezada por Junior Rodríguez Rodríguez, licenciado y diplomado en Educación Física, que se define como «cacabelense enraizado y apasionado por el desarrollo y futuro de mi municipio». Le acompaña un equipo compuesto por personas de todas las edades que intercala madurez y juventud. «Candidatos con formación y provenientes de distintos sectores profesionales y sociales, y, sobre todo, con ideas renovadoras y una nueva forma de hacer política en nuestro municipio», destaca Rodríguez.

«Nuestro principal objetivo es, sin duda, mirar siempre hacia delante, dejando atrás todos estos años de incertidumbre política, en la que no nos vemos todos involucrados. Partimos de cero para trabajar por nuestros ciudadanos, atendiendo todo tipo de necesidades y llevando a Cacabelos al lugar que se merece como referente», destaca el candidato socialista a la Alcaldía del municipio berciano.

Junior Rodríguez considera que «es hora de abordar nuevos retos realistas que demandan los ciudadanos del municipio, como la necesidad imperiosa de crear o facilitar empleo, fijar o aumentar la población en las pedanías, implantar una mejor cooperación con los ciudadanos y asociaciones y una mayor transparencia en lo que atañe a la gestión pública». «Pretendemos conseguir un municipio más dinamizador en todos los ámbitos», resume.

Los integrantes de la lista del PSOE aseguran que se presentan «como la única candidatura que hará posible volver a la senda de la normalidad respecto a los temas judiciales que tanto han dolido a nuestros ciudadanos, ya que está integrada por personas que nada han tenido que ver con gobiernos anteriores y que ofrecerán todo su empeño en conseguir que Cacabelos ocupe el puesto que le corresponde».

Junior Rodríguez proclama que «estamos orgullosos de representar a un partido con 140 años de historia, en el que no caben los personalismos, sino el proyecto global. PSOE solo hay uno, unido y fuerte». El número uno socialista pide a los cacabelenses que tengan en cuenta cuál es la única candidatura oficial del PSOE «para que no haya divisiones que beneficien a otras opciones que ya han gobernado anteriormente, siendo responsables del estado de crispación y desconfianza, pero, sobre todo, de la judicialización permanente de la vida política del Ayuntamiento, que supone una sangría económica considerable para nuestras arcas. Nosotros no seguiremos por ese camino».

Rodríguez manifiesta que «somos conscientes de la responsabilidad que conlleva ser candidatos a gobernar, pero somos un gran equipo que, juntos por el municipio, reconduciremos la situación actual». Concluye que esperan obtener «el apoyo de la mayoría de los vecinos y vecinas, para afrontar dicho mandato con el firme propósito de que las cosas se pueden hacer con otro talante, por un futuro mejor para todos».