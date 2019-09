El PSOE llama a los partidos a sellar un Gobierno estable para «avanzar» en la Transición Justa para El Bierzo El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón (C), en los actos del Día del Bierzo. / César Sánchez El secretario general del PSOE de León y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón, invita al Consejo Comarcal, a la Diputación, y al Ayuntamiento de Ponferrada a «liderar el futuro y el desarrollo de esta provincia y del Bierzo en particular» CARMEN RAMOS Ponferrada Domingo, 8 septiembre 2019, 14:04

El secretario general del PSOE de León y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón, apela a la unidad de los partidos para sellar un Gobierno estable que permita «avanzar» en los proyectos de transición justausta para El Bierzo. En este sentido defendió la celebración del Día del Bierzo como una jornada «de reivindicación» por una tierra «que ha dado mucho al desarrollo energético e industrial de España y que ahora se lo tenemos quje devolver», señaló.

Cendón tiene claro que «tenemos un reto por delante desde todas las instituciones» por lo que invitó al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, al presidente de la Diputación, el también socialista, Eduardo Morán, y al alcalde de Ponferrada a «liderar el futuro y el desarrollo de esta provincia y del Bierzo en particular».

El líder socialista entiende que el futuro y el desarrollo industrial de la comarca «debe venir marcado» por el modelo de Transición Justa para las cuentas mineras por la que aboga el Gobierno central que lidera Pedro Sánchez. «Reivindico que de una vez por todas este país tenga un gobierno estable, no podemos seguir en funciones», apuntó. En este sentido, hizo un llamamiento a su socio preferente que es Unidas Podemos para que desbloqueen esta situación y también apeló al apoyo del Partido Popular y Ciudadanos «para que permitan que España tenga un Gobierno, no le pido que nos apoyen, le pido que faciliten el Gobierno y que acudan a la oposición».

Entiende, con ello que se cumpliría el mandato «claro» lanzado por los ciudadanos en las elecciones del día 28 de abril. «La ciudadanía votó que quería un gobierno del Partido Socialista, no podemos seguir así, El Bierzo lo necesita y la provincia también», aseveró.

Cendón considera que de mantenerse esta situación se podrían sacar adelante proyectos de recuperación para la comarca, si bien es consciente que no de la misma forma. «Necesitamos tener un presupuesto, tener un Gobierno funcionando y no en funciones» teniendo en cuenta que «la provisionalidad no es buena para nada, ni para la economía ni para el desarrollo de proyectos», concluyó.