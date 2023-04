El PSOE critica la «falta de responsabilidad» del PP al volver a presentar a Julio Arias como candidato en Puente de Domingo Flórez

La Audiencia Provincial de León acogerá el próximo miércoles el juicio contra el actual alcalde de Puente de Domingo Flórez y candidato a la reelección por el PP, Julio Arias, para quien la Fiscalía pide cuatro años de cárcel y diez años de inhabilitación por un presunto delito de revelación de secretos de la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Nancy Prada. El secretario comarcal del PSOE del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, aplaudió la decisión del Ministerio Fiscal y denunció la «falta de responsabilidad» del PP al presentarlo de nuevo como cabeza de lista en el municipio.

Según recordó Álvarez Courel, los hechos que se juzgarán ocurrieron durante el pleno celebrado el 13 de noviembre de 2020, cuya grabación en la plataforma Skype se aporta a la querella. Durante la sesión, Arias expuso un documento llegado a los despachos del Ayuntamiento «sin el debido respeto a la intimidad de la concejala socialista», que se sintió «agraviada y violentada». «Julio Arias utilizó ese documento como arma arrojadiza y de claro desagravio personal», señaló el secretario comarcal de los socialistas, que subrayó que «hechos de este calado no debieran permitirse y mucho menos normalizarse en el desempeño de las responsabilidades de ningún cargo público».

En ese sentido, Álvarez Courel criticó la «conducta abusiva» del regidor y lamentó que «el PP no sólo no le obliga a dimitir de la alcaldía o lo suspende de militancia, sino que es encumbrado y vitoreado como cabeza de lista para las inminentes elecciones municipales del mes de mayo sin importar que se enfrente a una pena». «El código ético del PSOE no lo hubiera permitido nunca», remarcó el responsable de los socialistas en la comarca.

Presunción de inocencia

Por su parte, la presidenta provincial del PP, Esther Muñoz, destacó que el juicio al que se enfrentará Arias «no es un caso de corrupción». «Me ha dado sus explicaciones y creo en ellas», señaló Muñoz, que mostró su «confianza» en la Justicia. «Como vengo del mundo del Derecho, creo firmemente en el principio de presunción de inocencia y hasta que no haya una sentencia condenatoria, en mi opinión nada hay que hacer», concluyó.