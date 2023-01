El PSOE de Carracedelo exige una solución definitiva a las inundaciones por el desbordamiento del Cúa

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Carracedelo exigió una solución definitiva a las inundaciones que se producen anualmente por el desbordamiento del río Cúa en la zona de concentración parcelaria Carracedelo-Villadepalos II. «Cada año el río se desborda, inunda los caminos colindantes y deja incomunicados parte de los terrenos. Cuando el nivel del agua baja, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil arregla el camino con su correspondiente inversión, pero con la siguiente crecida vuelve a repetirse la situación. Hay que buscar una solución definitiva y no seguir poniendo parches ni tirando el dinero», afirmó.

El origen de este problema, según explicó el portavoz socialista, «es que el proyecto de concentración parcelaria -que se inició en 2015 después de muchos años de espera- se aprobó, por parte de la Junta de Castilla y León, y se recepcionó, por parte del Ayuntamiento de Carracedelo, sin solventar antes las deficiencias y sin pensar en las consecuencias de la forma de proceder en este terreno, dos acciones que hubiesen evitado las inundaciones que los propietarios de las fincas sufren cada año».

Entre esas deficiencias, destacó que se quitó la masa vegetal que antes impedía que se desbordase el río, aunque aumentase su cauce. «Si quitas la masa vegetal y haces un camino más bajo que el nivel del río, lo lógico es pensar que el agua avanzará e inundará los terrenos colindantes que, precisamente, es lo que ocurre cada vez que llueve», señaló Martínez.

«Otro de los problemas es que las presas en tierra no se hicieron y se riega por las cunetas, pero la mayoría de las fincas tienen un desnivel de un metro o más, desde donde va el agua por la cuneta hasta la finca y, evidentemente, es complicado subir el agua para regar a un metro», aseguró, añadiendo que «además, falta un enganche que permita meter el agua desde el arroyo de la Magariña (río Naraya) para proceder al riego por dichas cuentas».

De este modo, el PSOE de Carracedelo exige «que se solventen estos errores» y propone la limpieza del cauce y la construcción de un muro de contención o escollera que impida el desbordamiento cuando suba el cauce del río Cúa. «He realizado varios escritos explicando el problema y pidiendo una solución, tanto a la Confederación Hidrográfica Miño Sil como a la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, y no he obtenido respuesta, pero confío en que no tengamos que vivirlo el invierno que viene», concluyó.