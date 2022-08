«Los proyectos para El Bierzo van a llegar; solo espero que no sea demasiado tarde»

Su despacho sigue siendo el mismo desde que llego a este edificio. Nada a cambiado, al menos en lo estético, a pesar de que siempre se ha mostrado reivindicativo con una sede digna para una institución que asegura «está mejor que nunca» ya que los ciudadanos la conocen más y mejor.

Gerardo Álvarez Courel (Bembibre, 1966), presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo, asume el último año de su segundo mandato. Le gustaría repetir cuatro años más, no más, pero sabe que su cargo no es de elección directa y que tras las municipales, si los bercianos vuelven a confiar en el Partido Socialista, tendrá que ser su formación quien le mantenga en el puesto. A pesar de ello, sigue siendo reivindicativo para su tierra y exigiendo soluciones para la comarca.

Nos encontramos a menos de un año de las Elecciones Municipales, con las que tocará renovar el Consejo Comarcal. ¿Cómo se encuentra la institución?

Creo que la salud del Consejo es buena. Sería pretencioso decir que es gracias a mí, ni siquiera lo pienso. Somos un equipo, que llegamos en 2015, pude renovar en 2019, y la mala suerte de la pandemia nos ha ralentizado. Gozamos de buena salud, hoy se habla del Consejo y de El Bierzo como no se había hablado en muchos años. La gente de esta casa se implica al ver la ilusión que tenemos de que El Bierzo mejore, y gozamos de buena salud. El 2023 hay Elecciones Municipales de las que sale la composición del Consejo, pero nosotros trabajamos por y para la gente; si ganáramos, nos gustaría continuar, pero no lo hacemos con esa visión.

Las cuentas «En total se nos dan 2.045.000 euros y nosotros con ese dinero hacemos ingeniería financiera y utilizamos el criterio de caja común para ir pagando con lo que vas ingresando». Gerardo Álvarez Courel Presidente Consejo Comarcal El Bierzo

Hace unos meses hubo un cambio de gobierno en la Junta de Castilla y León, de donde dependen buena parte de los ingresos del Consejo Comarcal. ¿Se ha enturbiado el ambiente con la llegada de VOX?

Hemos tenido alguna reunión de trabajo, que solía coincidir con cambios en el Consejo Comarcal. Ahora hemos tenido que retomar conversaciones con las consejerías que ha cambiado el titular. Necesitamos una actualización de los costes económicos porque los 300.000 euros incrementados con la firma del convenio de 2020 nos han valido para no estar en quiebra y tapar agujeros de los incrementos de coste de vida en general. Eso nos supone ser reivindicativos para otros convenios como en Medio Ambiente, Familia y el programa de menores y drogodependientes, en el Servicio de Asistencia a Municipios que es muy deficitaria por la falta de habilitados. Hemos sido siempre reivindicativos con ese incremento.

Hace poco estuvo aquí le consejero de Presidencia alabando el SAM -Servicio de Asistencia a Municipios- pero lo que aportan no da para tapar el agujero. El servicio cuesta 400.000 euros y ustedes reciben 265.000, entre Junta y Diputación. ¿Cómo lo hacen?

Pues usando otros dineros de funcionamiento. En total se nos dan 2.045.000 euros y nosotros con ese dinero hacemos ingeniería financiera y utilizamos el criterio de caja común para ir pagando con lo que vas ingresando. Lo primero es garantizar el pago de las nóminas a los trabajadores, y a partir de ahí no hemos dejado de pagar a nadie y nosotros no llegamos a 30 días en el pago de proveedores, que es el mínimo, y reconocemos deuda y pagamos la factura. Por eso cuando hacemos licitaciones quieren trabajar con nosotros porque somos buenos pagadores. Los consejeros comarcales cobran cada cuatro o cinco meses. Aquí se cobra cuando recibimos el dinero para garantizar el pago de nóminas a trabajadores.

A Familia se le reclamó un incremento para los programas de drogodependencia y menores, ¿ha habido avances?

Han quedado, de cara al presupuesto de 2023, en incrementar esas partidos; luego lo veremos. Este año el incremento fue de 250 euros, en 200.000 euros, pues es muy pequeño. No nos arregla nada y queda mal que no hubiera actualización. Hemos pedido que en programa de menores y drogodependientes se incrementen las partidas adecuadamente. Si no llega el incremento, nos tendrán en frente.

Banco de Tierras «No recuerdo entre arrendatario y arrendador algún tipo de conflicto, y nosotros estamos muy encima para cortarlo de raíz». Gerardo Álvarez Courel Presidente Consejo Comarcal de El Bierzo

En el sector agroalimentario, el Banco de Tierras sigue siendo la joya de la corona del Consejo Comarcal. ¿Cómo se encuentra? ¿Se ha notado un incremento de operaciones y actividad tras la pandemia?

Se ha notado un incremento porque la gente, cuando no salía, y cuando se empieza a salir no se quiere ir a sitios de aglomeraciones, y vuelves al pueblo y tienes tierras para poner a disposición del banco o puedes cultivar una huerta o plantar frutales, y ya no te digo el tema del viñedo. Hemos recuperado más de 100 hectáreas de viñedo viejo en todas las campañas. Y eso en un sistema minifundista es mucho. Yo tenía una viña de las grandes y eran 4.000 metros cuadrados. Recuperar más de 130 hectáreas imagínate qué supone en viñedos pequeños. El Banco de Tierras goza de buena salud. Apostamos por 'El Bierzo, Naturalmente', es el eslogan, y las ferias de kilómetro cero para que se conozcan los productos. La gente está convencida de que tenemos un producto bueno y tenemos que empezar a promocionarlo consumiéndolo en la propia comarca.

¿Tenemos datos del Banco de Tierras?

Unas 3.000 parcelas, de las que la mitad están ocupadas. Ofrecemos la posibilidad de poder juntar, yo tengo una finca aquí y juntarla en el entorno con un grupo de parcelas para poder cultivar. Normalmente el sistema de convenio es una cesión de uso, porque los alquilares son muy pequeños, y el control del precio del alquiler lo lleva el Banco de Tierras. Lo normal son cesiones de uso e intercambio: si son frutales, por cajas de fruta; viñedos, por unos cestos para hacer mi vino en casa. No recuerdo entre arrendatario y arrendador algún tipo de conflicto, y nosotros estamos muy encima para cortarlo de raíz.

Otra de las competencias delegadas es en materia de turismo. Hace poco presentaron la herramienta de segmentación de datos y la web actualizada de los canales romanos.

Sí, y tenemos otro proyecto que va a ir a Intur. Me gustaba que alguien comentaba que por qué era siempre en Valladolid -Intur- si tenemos una comunidad amplia y preciosa; no sería una mala noticia que se llevara a cabo cada año en una de las nueve provincias de Castilla y León porque hay infraestructura. Y sí, tenemos una propuesta que espero me permitas no desvelar. Tiene que ver con la Navidad y queremos que venga al Bierzo en todas las épocas del año. Nos faltaba la época navideña, que retorna la gente, pero queremos que vengan de fuera.

Las Médulas «Estamos abiertos a todo lo posible para llevar a cabo la gestión unificada porque Las Médulas no tiene bien enfocado el turismo de calidad. No de ricos, de calidad, para todo tipo de bolsillo». Gerardo áLVAREZ cOUREL Presidente Consejo Comarcal de El Bierzo

¿No habréis empadronado a Papá Noel en El Bierzo, no?

-Ríe- No, Va a ser algo más simple, pero más atractivo y es algo que mucha gente en El Bierzo no conoce. Quiero generar ese interés para que la gente venga porque tuve la ocasión de poder disfrutarlo el año pasado y creo que va a gustar.

Y, respecto a la aplicación de segmentación de datos, le estuvimos dando vueltas porque en las oficinas de turismo preguntan lo lógico para dirigir la estrategia. A través de Segitur, nos ofrecieron la aplicación y teníamos siete oficinas de turismo permanente en la comarca y así tendremos todos los datos completos para el trasvase. La aplicación, a través de tablets, permite que cuando viene un visitante se le toman datos y quede almacenado y nos da acceso a todos los datos de la comarca.

Le iba a preguntar por Las Médulas. Por fin se acaba el conflicto para establecer una gestión conjunta del paraje. ¿Por dónde tiene que pasar el futuro de esta zona Patrimonio de la Humanidad?

Desde el primer momento dijimos que tenía que haber gestión unificada y el único que no está es borrenes, que pretende llevar la gestión de su zona por su cuenta. Pienso que es un error, pero son soberanos. Ahí tiene que intervenir la Junta, que tiene competencias en Medio Natural, Patrimonio y Turismo. La propuesta que viene por parte de la Consejería era que en lugar de crear un consorcio, con todo lo que supone. Se nos dice que se pueden modificar los estatutos y que la Junta, como patrono, pueda invertir lo que considere. Lamento que no se nos ocurriera antes, ahí se podía haber llevado y había voluntad con Ciudadanos. Estamos abiertos a todo lo posible para llevar a cabo la gestión unificada porque Las Médulas no tiene bien enfocado el turismo de calidad. No de ricos, de calidad, para todo tipo de bolsillo. Que un día llegue a haber 6.000 personas, con lo que supone, y otros días haya 500 no es normal. Siempre hemos sido partidarios de restringir el tráfico de gente. ¿Por qué no vamos a poder limitar el acceso?, estoy convencido de que los habitantes de Las Médulas lo agradecerían ese control de acceso y no poder pasar de una cantidad. No tengo ni idea de la cantidad, no tengo ni idea de turismo.

¿Sería a través de una reserva previa como ocurre si quieres ir a las Islas Cíes?

Por ejemplo. O como gestionan en Ordesa, que sufría esa avalancha de turistas y subía todo el mundo a la campa y se llenaba de coches y ahora no.

El futuro de la comarca «Somos una zona con potencial agroalimentario que en 2017 nos prometieron un parque y no se han llevado a cabo; también lo ha hecho el actual presidente». Gerardo Álvarez Courel Presidente Consejo Comarcal de El Bierzo

¿Dónde deben invertir la Junta, la Diputación y el Gobierno en la comarca de El Bierzo?

Hay una situación negativa en general y no comparto lo que se respira en el ambiente. Es verdad que perdemos población y cuando una zona pierde población es porque no somos atractivos en asentamiento. Algo no hacemos para que la gente no se quede y se vaya. Yo fui a estudiar a León, pero volví al Bierzo; hoy se van para no volver y eso hay que tratar de evitarlo. Las administraciones que están por encima lo que tienen que hacer es promover inversiones en nuestra comarca para que sea apetecible, también las infraestructuras viarias como con el viaducto. También con el lazo del Manzanal y una infraestructura que se debe arreglar para no tardar lo mismo de Ponferrada a León que de León a Madrid, cuando la distancia es el triple. Ahí hay que ser exigentes. Hay que invertir. Somos una zona con potencial agroalimentario que en 2017 nos prometieron un parque y no se han llevado a cabo; también lo ha hecho el actual presidente. Entiendo los plazos y que a veces son más lentos de lo que gustaría, y entiendo que desde la pandemia se ralentiza por el miedo al contacto. Tenemos que dar soluciones y si al final lo único que hacemos con la A-76 es una foto con el cartelito, con eso no hacemos nada.

Habla del parque agroalimentario, pero el Gobierno de España, con las mismas siglas que usted, promueve una plataforma similar en Valladolid.

No creo que se vaya a Valladolid, pero si se hace en Valladolid no es a costa de hacerse aquí. Herrera habló de una plataforma agroalimentaria rural; tiene poco de rural valladolid, pero El Bierzo só y se puede hacer. Eso tiene que tener un complemento con buenas comunicaciones.

¿Es El Bierzo una tierra abandonada por las administraciones?

Ostras,..., -suspira-. Es verdad que durante mucho tiempo no tuvimos necesidad de estar olvidados por nadie porque generábamos mucha riqueza. Cuando tienes dinero en casa, no necesitas ayuda, el problema es cuando te escasea. En El Bierzo no se ha hecho lo suficiente y suficientemente rápido para todo lo perdido con el cierre de minerías y térmicas y que esto haya sido devuelto a la comarca. Ese es el problema o así lo veo yo. Tengo esperanza en que vengan proyectos buenos para la comarca, lo poco que conozco son proyectos muy interesantes. No los digo por no generar interés y que el proyecto tarde y genere ansiedad. Pero les garantizo que ese proyecto va a funcionar y creará 250 a 300 empleos. Queremos que se lleven a cabo, pero por desgracia no se llevan todo lo rápido que debería. No creo que estemos abandonados, creo que vamos demasiado lentos y no se puede consentir porque tenemos la insana costumbre de comer, desayunar y cenar y necesitamos el dinero que te dan por un trabajo. La critica es esa. los proyectos van a llegar pero espero que no sea demasiado tarde.

Su futuro «Me gustaría continuar otros cuatro años más, y lo digo porque la pandemia nos ha limitado a lo que queríamos hacer. Me gustaría seguir otros cuatro, no pediría más, y dependo del partido». Gerardo Álvarez Courel Presidente Consejo Comarcal de El Bierzo

¿Se nota la mano de Eduardo Morán como presidente bercianos en la Diputación o se le puede pedir más?

Luego reñirá conmigo, -sonríe-. A todos se nos puede exigir más. Creo que en El Bierzo se llevan a cabo actuaciones que no se hicieron antes, que hay un compromiso claro como el Plan de Juntas Vecinales para que todas las juntas de El Bierzo puedan acceder a una obra, cuando en el plan anterior solo en 2016 se hizo de esta forma. Desde que Eduardo es presidente hemos conseguido un incremento. Con el Banco de Tierras hemos conseguido un convenio de cuatro años, antes era año a año, y eso es que hay una apuesta por El Bierzo.

Y por último, ¿le gustaría seguir al frente del Consejo Comarcal cuatro años más?

Por supuesto. Pero eso no lo decido yo porque hay unas elecciones y en función de ese resultado se verá la composición del Consejo. Y este puesto es de elección indirecta, lo elige el partido. Me gustaría continuar otros cuatro años más, y lo digo porque la pandemia nos ha limitado a lo que queríamos hacer. Me gustaría seguir otros cuatro, no pediría más, y dependo del partido. Y todo lo que tenemos aquí se lo debemos al partido. A mí el partido no me debe nada, yo debo al partido representar a la comarca. Y si consideran que debo seguir, seguiré peleando otros cuatro años por la comarca.