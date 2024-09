La producción de manzana reineta del Bierzo no llegará a los 2,5 millones de kilos Los productores están ultimando la recogida de esta fruta que, a pesar de bajar en kilos con respecto a la campaña de 2023, será de «buena calidad»

Esther Jiménez Ponferrada Miércoles, 25 de septiembre 2024, 08:13 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Los fruticultores bercianos están ultimando la recogida de la manzana reineta del Bierzo. De hecho, las previsiones que barajan los productores adscritos a la Denominación de Origen Protegida (DOP) es culminar la campaña la semana que viene y con una producción que no es la deseada.

En ese sentido, el director técnico de los sellos de calidad del Bierzo, Pablo Linares, avanzó que «vamos a tener bastante menos producción de la que deberíamos, de la que sería normal». Y es que los ritmos de entrada de la fruta no están siendo muy altos y por ello prevén que sea una producción «bastante por debajo de la normal».

Para la comarca del Bierzo y para la manzana reineta, una campaña con una producción normal estaría entre los 2 y los 2,5 millones de kilos recogidos pero para la del 2024 «va a estar por debajo seguro», avanzó Linares.

Una producción, de «buena calidad», que se ha visto mermada por las tormentas de granizo que azotaron parte de la comarca berciana en el mes de junio y que provocaron daños en la fruta. Unas pérdidas que al final el consumidor no aprecia, porque «lo que sale al mercado como Denominación de Origen pasa todos los controles tanto ahora a la entrada como luego a la salida al mercado», pero que para el agricultor «es una pérdida importante».

La próxima recogida, la de la castaña

Y una vez que finalice la campaña de la manzana reineta, el Bierzo se verá inmersa de lleno en la de la castaña. La previsión es que se comiencen a recoger castañas hacia el fin de semana del puente del Pilar, a mediados de octubre.

Con varias semanas todavía por delante, Pablo Linares no puede adelantar previsiones de cantidades ni calidades «porque como la castaña está dentro del erizo no sabes realmente lo que hay, si viene con las tres castañas normales o si alguna de esas castañas no son aprovechables».

Así, hasta que el erizo no se caiga y no esté maduro no se podrá saber con exactitud, aunque en la actualidad «en general la carga de los árboles a nivel de erizo es buena, lo que sería para una campaña normal pero con todas las reservas».