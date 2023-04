La presidenta del PP provincial enmarca en la «normalidad» la renuncia de los tres ediles de Bembibre

La presidenta del PP en la provincia de León, Ester Muñoz ha enmarcado «dentro de la normalidad» la renuncia de los tres concejales del Partido Popular que han pasado a formar parte del grupo de los nos adscritos.

«Se hacen unas listas y se ofrecen unos puestos. Yo veo dentro de la normalidad que cuando se decide no contar con ellos o no aceptar en qué puesto van, decidan renunciar», asegura la presidenta quien le ha agradecido el trabajo que han hecho los últimos cuatro años.

«Ha sido un trabajo de oposición, que yo creo que ha sido muy responsable y que ha sido muy fructífero en Bembibre y lo que sí les pido y les digo es que las puertas del Partido Popular siguen abiertas para cuando ellos quieran volver», puntualizó.

Cabe señalar que los tres concejales populares encabezados por la portavoz Elsa García han optado por pasar al grupo de no adscritos tras darse de baja en el partido y tras asegurar que no se han sentido respaldados por su partido en sus reivindicaciones. Los tres ediles aseguran que no ha habido en el PP una voluntad verdadera de establecer una estructura orgánica unida y comprometida que permita a Bembibre solventar las necesidades que padece.