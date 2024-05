«Preocupación» en la DO Bierzo ante el riesgo de heladas que amenazan «una buena cosecha»

«Tenemos cierta preocupación». Los viticultores bercianos cruzan los dedos y miran al cielo alertados por la bajada de las temperaturas que pone en jaque a los viñedos de la comarca. «Seguimos viendo que hay nieve en las montañas y esto puede traer todavía algún peligro de helada», indicó el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo, Adelino Pérez.

Una amenaza que se cierne sobre las viñas de la comarca «cuando están muy bien», y, además todo apunta a una «buena cosecha». Asimismo, se da la circunstancia de que las plantaciones han conseguido esquivar, por el momento, y en las que han pagado ya las consecuencias de la sequía.

«El campo en principio está bien, en otras regiones sí que es verdad que tienen muchos problemas de agua, de sequía, y a nosotros eso no nos está tocando, al contrario, estamos perfectamente en cuanto a las lluvias y las plantas tienen mucha agua y ahora tenemos esa preocupación por los riesgos de helada», reconoció el presidente de la DO.

A ello se une el buen estado que presentan los brotes. «Como no ha habido aumento de temperaturas no tenemos problemas de hongos todavía y estamos en un momento prácticamente de impás en el que lo que necesitamos es que no hiele», insistió Pérez.

Por ello, la inquietud de los productores adscritos al sello de calidad de los vinos del Bierzo se mantiene ante la bajada acusada de las temperaturas, especialmente las nocturnas, que se produce cuandos los viñedos del Bierzo están en pleno proceso de crecimiento y en puertas de la floración.

«Ya están brotando pero todavía no ha llegado la floración, entonces lo que necesitamos ahora es no tener incertidumbre climática, no pasa nada porque las temperaturas sean bajas en la noche mientras no lleguen a riesgo de heladas y que vayan aumentando un poco durante el día para el crecimiento y que luego que cuando empiece la floración no tengamos esas lluvias que pueden hacer que se caigan las flores y luego no salir el fruto», indicaron desde el Consejo Regulador.

«A ver si podemos librar»

Así las cosas, los viñedos del Bierzo viven un momento de impás a día de hoy sin que ni las condiciones meteorológicas ni la humedad haya propiciado de momento la aparición de enfermedades. «Todavía los brotes están bien, como no ha habido aumento de temperaturas no tenemos problemas de hongos todavía y estamos en un momento prácticamente de impás en el que lo que necesitamos es que no hiele», aseveró el presidente de la DO.

Como fecha marcada en rojo en el calendario para el Consejo Regulador de los vinos de calidad del Bierzo se encuentra el 10 de mayo, momento que tradicionalmente parece marcar un antes y un después en la climatología para dejar atrás los riesgos del campo asociados a las heladas. «Esperaremos cinco o diez días más que pasen porque normalmente hasta el 10 de mayo suele haber ese peligro, a ver qué nos depara la climatología y si podemos librar».