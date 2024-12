Premio de 88.000 euros en Fabero: «¡Qué bien lo va a pasar en Navidad!»

Carmen Ramos Miércoles, 18 de diciembre 2024, 13:04 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

«Que bien se lo va a pasar en Navidad al que le haya tocado», señala Siri Ramón, propietaria de la Administración de Lotería número 1 de Fabero, la única existente en la localidad, que ha sellado el boleto agraciado con casi 88.000 euros en el el sorteo de la Bonoloto de este martes 17 de diciembre.

Ha sido un acertante de segunda categoría con cinco número más el complementario el que se ha llevado un buen pellizco en la capital faberense. La combinación ganadora estuvo formada por los números 4, 17, 18, 31, 38 y 48, complementario el 3 y reintegro para el 1.

No es el primer premio que reparte esta administración situada en el número 1 de la calle Sierra Pambley donde repiten con la Bonoloto después de dar un premio en el año 2020 de 86.599 euros, un quinto en la Lotería de Navidad y el primer premio de la Lotería Nacional en septiembre de 2023 que repartió 60.000 euros al décimo.

Siri no tiene ni idea de quién ha podido ser el agraciado o agraciada al que este martes le ha sonreído la suerte. «Sabemos que hemos dado un premio pero no sabemos más, como nosotros no lo podemos pagar llaman directamente al banco», señala.

La propietaria de la administración que repartió los cerca de 88.000 euros del último sorteo de la Bonoloto reconoce que «es una alegría» dar el premio y aunque no lo sabe cree que puede haberse quedado en casa. «Si no es el pueblo es en el de al lado o en el otro, aquí cerca», apunta.

Reconoce que la Bonoloto despierta afición en la zona y son muchas las personas seguidoras del juego de Loterías y Apuestas del Estado en Fabero que invierten en él tentando a la suerte. «Sí, sí, es algo que se juega bastante», apunta.

Con este premio y en puertas del sorteo del Gordo de Navidad este domingo, día 22 de diciembre, Siri Ramón está convencida de que este año «lo vamos a dar, seguro».