El PP pide explicaciones al presidente del Consejo por la pérdida parcial de una subvención

El Partido Popular pidió este lunes, 24 de marzo, al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, explicaciones sobre la pérdida de parte de la subvención del Plan de Juntas Vecinales del año 2022 por falta de justificación, según desvela la Diputación de León, que ha iniciado el proceso para declarar esa pérdida y que la institución comarcal tenga que devolver 23.900 del anticipo.

Los 'populares' consideran que «algo está fallando estrepitosamente en la gestión», ya que según el PP hay «numerosas juntas vecinales que están desistiendo de solicitar obras», con lo que se perderán otros 80.000 euros en inversiones.

«El Bierzo no está para dejar de invertir ni un solo euro, menos en los pueblos más pequeños. Es evidente que la supuesta labor informativa a la que el presidente ha dedicado todos sus esfuerzos no ha dado los resultados debidos», afirmó el portavoz del PP, José Manuel Pereira, quien advirtió de que «está claro que los constantes retrasos que se vienen sufriendo en el pago de las obras del Bierzo hace desistir a los alcaldes pedáneos de presentar solicitud al convertirse en tarea casi imposible encontrar una empresa que realice unos trabajos que no saben cuándo va a cobrar».

Pereira consideró esta situación «inaceptable». «¿De dónde va a salir ahora ese dinero que hay que devolver?», pregunta Pereira, subrayando que Ramón va a cumplir dos años en la Presidencia y todavía no ha sido capaz de elaborar un presupuesto. «Alguien debería asumir responsabilidades ante este cúmulo de despropósitos y el perjuicio directo que la falta de rigor y de planificación está causando, no solo a los vecinos del Bierzo, sino también a las empresas que realizan las obras. Se está comprometiendo seriamente la ejecución de nuevas actuaciones esenciales en los pueblos más pequeños de nuestra comarca», afirmó el 'popular'.