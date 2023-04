El PP 'da galones' a Raúl Valcarce como candidato a la Diputación y desplaza a Gavilanes

El Partido Popular de León ha decidido otorgar galones como candidato a la presidencia de la Diputación Provincial de León al histórico Raúl Valcarce.

La determinación se toma tras la salida de Ricardo Gavilanes de la lista municipal de León, en la que inicialmente ocupaba el número '3' y siempre a la espera de los resultados del próximo 28M.

En todo caso se trata de un planteamiento operativo, de trabajo, ya que en esta ocasión los populares no han realizado designación expresa en la antesala electoral.

Doble objetivo

Inicialmente la posición de salida con el '3' a la espalda para Gavilanes tenía un doble objetivo: mantener un hombre de confianza en el seno de la lista de Margarita Torre y abrirle camino a la Diputación Provincial en una acción similar a la realizada en su día por Isabel Carrasco.

Sin embargo, el adiós de Gavilanes de la lista por una 'incompatibilidad personal' con Torre (con la que no comparte ni los desaires a nivel orgánico ni los realizados a sus compañeros de partido) le deja fuera de la quiniela para la institución provincial.

No solo se queda al margen por la no presencia como concejal en un municipio sino por la certeza interna de que su compromiso con la exigencia planteada desde el partido no ha estado a la altura.

Veto a Javier Santiago

De ahí que en el seno de las filas populares se apueste ahora de forma decidida por Raúl Valcarce, a quien se considera afín a la dirección autonómica y un político «de partido y con entidad».

La presencia de Valcarce como recambio de Gavilanes también se materializa bajo la idea de poner freno a cualquier aspiración de Javier Santiago Vélez de llegar a esta institución con aspiraciones de presidencia. Sobre él la dirección autonómica ha impuesto un veto absoluto.