El PP asegura que Hacienda retiene a Cacabelos los tributos del Estado

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cacabelos aseguró este viernes que desde el pasado mes de junio Hacienda retiene los ingresos de los tributos del Estado del Consistorio. Una sanción que, según los populares, es el resultado del «incumplimiento que viene haciendo el municipio» con la ley de Economía Sostenible, que regula el incumplimiento por las entidades locales de la obligación de remitir la información relativa a la liquidación de sus presupuestos a la administración general del estado.

En ese sentido, el PP afirmó que el Ayuntamiento de la villa del Cúa no tiene hecha la liquidación presupuestaria del año 2021, «con el agravante además de que tampoco está hecha la del 2022».

Por lo tanto, es una situación que «se seguirá repitiendo» hasta que el equipo de gobierno socialista no presente dichas liquidaciones, «que llevamos esperando varios años, así como un presupuesto municipal pendiente desde el año 2020».

«Una vez más queda patente como el actual equipo de gobierno socialista, a todas luces orgulloso y justo heredero del anterior, no sólo en ideología y mañas sino también en ineptitud y mal hacer, demuestra cómo no se deben hacer las cosas, no tienen tiempo para la defensa de lo público, pero sí, para cobrar sus suculentos sueldos que pagamos todos», concluyeron desde el PP.