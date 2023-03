El 'popular' Ángel Calvo abandona la política tras 28 años como alcalde de Páramo del Sil

El alcalde de la localidad berciana de Páramo del Sil e histórico miembro del Partido Popular de León, Ángel Calvo, anunció este miércoles su decisión de abandonar la política tras 28 al frente del Consistorio berciano.

Calvo trasladó su decisión acompañado por la presidenta del Partido Popular de León, Ester Muñoz, quien aseguró que se trata de «una noticia muy triste» para el partido pero «una muy mala noticia» para los vecinos de la localidad, que pierden a «un excelente alcalde» y «una persona que ha trabajado por su pueblo a más no poder».

Entrega absoluta

«No le ha quedado un gramo de aliento más para pelear por su pueblo», ha asegurado la presidenta provincial del PP durante el adiós del popular a la actividad pública.

Ángel Calvo, mientras, ha agradecido a los que le han acompañado en este camino, «a los concejales de ahora y a todos los que han estado», a su familia, al Partido Popular y a los vecinos «que me han votado y a los que no, también». «Un alcalde puede ser bueno o malo pero sin el apoyo de los suyos no puede hacer nada», aseguró.

Adiós en compañía

Además, Calvo ha anunciado que varios de los concejales actuales también se retiran de la vida política pues «es hora de que disfruten de su familia y ejerzan como abuelos».

Visiblemente emocionado ha querido destacar que «lo único que ha pedido» tanto a Muñoz, como a Valcarce e incluso a Mañueco, es que «por muchos títulos y másteres que tenga una persona venga alguien de fuera ser candidato». En esta línea, el próximo candidato que «ya casi está», será por tanto vecino de Páramo del Sil. «Las cosas se arreglan desde casa y nadie va a venir de fuera a hacerlo», comentó.