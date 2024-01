Ponferrada defiende el proyecto de la ruta BTT por los canales romanos

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ponferrada, el bercianista Iván Alonso, ha defendido el proyecto que la Junta de Castilla y León va a llevar a cabo para crear una ruta BTT por los antiguos canales romanos desde Peñalba de Santiago, en Ponferrada, hasta Las Médulas, con una inversión de 800.000 euros.

Alonso responde así a las críticas de la asociación Promonumenta y del arqueólogo Javier Sánchez Palencia, quienes no ven con buenos ojos esta iniciativa. «Creo que hay un fuerte desconocimiento del proyecto por parte de Promonumenta. La opinión del señor Sánchez Palencia, como experto, me parece muy loable pero a lo mejor tampoco conoce el proyecto. Yo me brindo a explicárselo», dijo.

Alonso aclaró que existe un tramo, en la salida desde Peñalba de Santiago, que no se puede aprovechar porque hay una reconstrucción con mampostería. «A partir de ahí se recupera el canal, limpiarlo, despejarlo y dotarlo de seguridad. La propia Promonumenta ha venido azada en mano a limpiar. Creo que es bastante más impactante una azada que un neumático». Y agradeció todas las veces que esta asociación ha colaborado en limpiezas de diversos espacios, como en Manzanedo, Balboa, el soto de Villar o los propios canales.

Además explicó que esta ruta incluye un espectacular descenso desde la Aquiana que no discurre por los canales. «Uno de los descensos más espectaculares que se pueda ver en España y Europa por el desnivel que se consigue en tan poco terreno. Es tremendamente atractivo y no discurre por los canales».

Defendió que estos canales sí se pueden usar para este fin, ya que «no se pueden poner puertas al campo». «Habrá gente que quiera ir andando. Otra que quiera ir en bici y habrá quien quiera hacer una barbaridad y, aunque intentaremos que no sea así, a lo mejor también lo hace como desgraciadamente ha ocurrido con las pinturas rupestres en Vega de Espinareda».

Por último recordó que el proyecto incluye un tratamiento arqueológico de ese espacio, «con todas las garantías». «O aprovechamos nuestros recursos o no van a servir para nada. Y hay que saber convivir