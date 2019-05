Ponferrada decide su futuro

El Bierzo se la juega. Los 38 ayuntamientos de la comarca se la juegan este domingo en unas elecciones municipales marcadas por el amplio espectro de formaciones que concurren y entre las que los votantes deberán decidir para dar las riendas de gobierno que regirán los destinos de los municipios durante los próximos cuatro años. Entre ellos el de Ponferrada donde once candidatos de otras tantas formaciones (PP, PSOE, USE Bierzo, Ciudadanos, Coalión por El Bierzo, IU, PRB, Podemos, Más Ponferrada, Municipalistas por el Cambio, Vecinos Independientes Agrupados) se 'baten el cobre' por hacerse con la Alcaldía de la capital berciana para marcar un nuevo rumbo en la gestión municipal de cara a los próximos cuatro años. De los resultados de los comicios locales se derivará también la composición del Consejo Comarcal del Bierzo.

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Ponferrada, Marco Morala, vive una «jornada importante», la primera en la que tomará parte activa en el desarrollo de las votaciones. «Estoy muy contento con el trabajo de todo el equipo; hemos recorrido todos los pueblos y barrios, reunido con muchísimas asociaciones y hablado con muchas personas», dijo, convencido de que el esfuerzo de la campaña se reflejará en las urnas. El PP se enfrenta a las urnas desde la posición de fuerza más votada en los comicios de 2015, en los que obtuvo siete concejales. Morala aspira a mejorar ese resultado y poder gobernar tras cuatro años de fragmentación política en el que el PP ha cogobernado en minoría con Coalición por El Bierzo.

Olegario Ramón, como candidato del PSOE a la Alcaldía de Ponferrada, realizó este domingo un llamamiento a la participación de los ciudadanos dado que considera que es un derecho fundamental en el que «se asienta la democracia» y que «todo el mundo debería ejercer». «Es importante que todo el mundo participe, que haya una movilización importante», señaló. Ramón confía en mejorar los resultados de las últimos comicios locales donde los socialistas lograron cinco concejales y se mostró convencido de que «será un día importante para la historia de Ponferrada» teniendo en cuenta que si los resultados siguen la estela de los alcanzados en las elecciones generales celebradas el 28 de abril el PSOE podría alzarse con la victoria en los comicios después de 28 años.

Desde Unidad Social de Electores Bierzo, su candidato Samuel Folgueral animó a los ponferradinos a ejercer a su derecho para a «ejercer su derecho democrático» para «elegir a sus representantes» intentando así reducir el porcentaje de abstención. «Participar, participar y participar y ser capaces de hacer récords de los porcentajes para certificar claramente la fiesta de la democracia que es hoy», indicó. Una jornada de «festividad absoluta», señaló, que en la capital berciana «tienen un gran poderío» en esta ocasión con once candidaturas lo que, a su juicio, «indica la fortaleza y el vigor que tiene la política y el intento de representación que tiene el Ayuntamiento de Ponferrada».

La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía del Ayuntamiento de Ponferrada, Ruth Morales, ha animado a todos los vecinos a llenar las urnas de votos para «diseñar desde hoy» el futuro de Ponferrada. Acompañada al colegio electoral por varios miembros de su candidatura, Morales ha dicho que la capital berciana «necesita un cambio». «Y hoy es el principio del mismo; hoy podemos conseguirlo», señaló la cabeza de lista de Cs, que se estrena en política con una formación que hace cuatro años logró dos asientos en la Corporación municipal.

El candidato de Coalición por El Bierzo a la Alcaldía de Ponferrada, Pedro Muñoz, hizo este domingo un llamamiento a la participación ciudadana y aseguró que «vamos a cambiar Ponferrada, no con 10 medidas en los 100 primeros días, sino con todas las medidas el primer día y a eso invito a los ponferradinos, a que sepan que mañana día 27 se empezarán a tomar las primeras medidas si ellos deciden que Coalición por El Bierzo gobierne». Los bercianistas, que buscan aumentar su representación en el Consistorio más allá de las dos concejales que alcanzaron en las últimas municipales, además de un diputado provincial, considera que «ha llegado el momento de que Coalición por El Bierzo y los bercianos tomemos las riendas de nuestro destino y yo creo que hoy van a salir en masa y van a decidir que hasta aquí hemos llegado y vamos a intentar tomar decisiones nosotros mismos, por nosotros mismos, para nosotros mismos y para nuestros hijos». Finalmente, el candidato de Coalición a la Alcaldía ponferradina manifestó: «Yo, que nunca he hablado de futuro, porque creo que el futuro no existe y el pasado, por supuesto, tampoco, digo que 'viva el presente', 'viva el presente de El Bierzo'».

Por parte de Izquierda Unida su candidato en la capital berciana, Javier Arias, recordó que la formación se presenta en esta ocasión defendiendo sus siglas en las municipales, frente a la coalición Ponferrada en Común con la que se presentaron a los últimos comicios que les dieron dos ediles, «para seguir defendiendo el progreso de la Ponferrada de todos y lo que todos los ciudadanos en Ponferrada tenemos en común». Confía en que después de esta jornada electoral se consiga «dar un gobierno progresista a la ciudad».

Con una larga trayectoria electoral a sus espaldas, el candidato del Partido Regionalista del Bierzo, Tarsicio Carballo, llega a la cita con las urnas convencido de mejorar los resultados de 2015, en los que obtuvo un acta de concejal. Carballo ha insistido en culpar a los «partidos estatales», con alusiones directas a PP, PSOE y Ciudadanos, de haber «arruinado a este tierra». «Y nosotros somos los únicos que podemos sacarla adelante», considera.

La candidata de Podemos, Lorena González, es otra de las caras nuevas en las elecciones municipales en Ponferrada tras haber pasado los últimos cuatro años como procuradora autonómica en las Cortes de Castilla y León. Su formación también se estrena tras renunciar en 2015 a concurrir a los comicios locales. Y lo hace tendiendo la mano del PSOE «de la militancia, no del aparato», según aclara su cabeza de cartel, pensando en posibles pactos postelectorales.

«Salimos a ganar». Así de tajante se mostró la candidata de Más Ponferrada, Emilia Esteban, instantes previos a depositar su voto en las urnas, animada por conseguir un gobierno de izquierdas para la ciudad. «Yo lo que espero es que haya un gobierno progresista», señaló, para que se revierta la situación de la política municipal y que permita «por fin acabar con las políticas del PP que nos han llevado a la situación actual». «A ganar, pero si no un gobierno progresista», concluyó Esteban, que se estrena en la arena política liderando nueva formación para hacerse con las riendas del gobierno municipal de la capital berciana.

El candidato de Municipalistas por el Cambio (MC) a la Alcaldía de Ponferrada, Plácido Martínez, otro de las nuevas caras en estas elecciones municipales, manifestó su confianza en que los ponferradinos acudan de forma masiva a las urnas «para que la participación sea alta». Asimismo, se mostró convencido del respaldo de los ciudadanos al proyecto de ciudad que encabeza. «Esperao que los y las votantes nos den la oportunidad de poner en marcha una nueva Ponferrada», indicó.

Al escenario político municipal se incorpora también el movimiento vecinal. El candidato de Vecinos Independientes Agrupados (VIAs), Andrés Buelta, ya ha sido estos últimos ochos años pedáneo de Columbrianos. Desde su experiencia como presidente de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, remarca la importancia de articular mecanismos de relación entre las juntas vecinales y el Ayuntamiento de Ponferrada.