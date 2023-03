CB y PP ponen en duda los plazos dados por el Gobierno para licitar el tramo berciano de la A-76

Coalición por el Bierzo (CB) reprochó al Gobierno que «maree la perdiz y dilate los plazos» con el anuncio sobre la licitación del tramo berciano de la autovía A-76. Según los bercianistas, la visita de ayer del secretario de Estado de Infraestructuras, Xavier Flores, sólo sirvió para «vender la misma canción que en otros festivales».

En ese sentido, recordaron que el anterior proyecto de trazado salió a información pública por un importe de 101,6 millones en marzo de 2018, con el objetivo de licitar las obras al año siguiente. «Pero al Gobierno no le interesó lo más mínimo y lo metió en un cajón donde ha dormido, curiosamente hasta ahora», lamentaron los bercianistas.

En la misma línea, CB lamentó que se utilicen «fórmulas administrativas que la gente no entiende» para retrasar la ejecución de las obras. Según los bercianistas, este proyecto «muy difícilmente se aprobará para este año 2023». «Si todo fuese bien, se pueden licitar las obras en verano del 2024, y la duración se prolongará hasta el 2025», recalcaron.

Dudas del PP sobre los plazos anunciados

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, también puso en duda el cumplimiento de los plazos anunciados por Flores para este tramo de la futura autovía entre la capital berciana y Ourense. «Lo peor de todo es que son conscientes de que no se van a cumplir y no les importa, porque en lo que están ahora es en colocar cualquier mensaje antes de las elecciones», lamentó Morala, que cuestionó que «lo que no han hecho en años, lo van a liquidar en semanas».